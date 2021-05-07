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В этом году Microsoft подтвердила, что работает над улучшением пользовательского интерфейса для Windows 10, и ссылки на неактивные коды были обнаружены в предварительных сборках. Теперь, наконец, видно, что эти внутренние коды принесли в систему, поскольку для тестировщиков в программе Insider было выпущено новое обновление, которое придает настольной платформе новый отполированный вид.

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В последних предварительных сборках есть два основных изменения. Во-первых, закругленные углы, которые теперь более заметны. Microsoft также представила новые значки. Это распространяется на приложение «Настройки», панель управления, проводник и различные окна приложений.

Как и в большинстве предварительных сборок Windows 10, в обновлении на этой неделе нет ничего особенного. Общая структура операционной системы примерно такая же, как и со времени последнего крупного обновления функций. Однако Microsoft потратила некоторое время на обновление основных элементов пользовательского интерфейса, чтобы все выглядело более современно.

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Как известно, системным шрифтом Windows 10 по умолчанию является «Segoe UI», и он используется во всех приложениях, таких как Control Explorer, Explorer, Settings и т. д. Пользовательский интерфейс Segoe выглядит неплохо. Однако Microsoft считает, что еще есть возможности для улучшений.

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В следующем обновлении Microsoft обновляет пользовательский интерфейс Segoe по умолчанию, чтобы включить «оптическую ось», которая должна позволить шрифтам легко масштабироваться. Например, Microsoft улучшила разборчивость при малых размерах, а контуры будут лучше смотреться при различных размерах дисплея. По умолчанию пользовательский интерфейс Segoe в Windows 10 рассчитан на работу с размером шрифта 9.

В следующей версии пользовательский интерфейс шрифтов Segoe UI от Microsoft будет динамически настраиваться для всех приложений и устройств и обеспечивать отличную читаемость при разных размерах, включая шрифты размером менее 9.

Например, как можно видеть на скриншоте выше, текст «Настройки» в строке заголовка приложения выглядит чище, чем текущий шрифт справа.