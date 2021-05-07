Microsoft обновит шрифт пользовательского интерфейса в Windows 10
В этом году Microsoft подтвердила, что работает над улучшением пользовательского интерфейса для Windows 10, и ссылки на неактивные коды были обнаружены в предварительных сборках. Теперь, наконец, видно, что эти внутренние коды принесли в систему, поскольку для тестировщиков в программе Insider было выпущено новое обновление, которое придает настольной платформе новый отполированный вид.
реклама
В последних предварительных сборках есть два основных изменения. Во-первых, закругленные углы, которые теперь более заметны. Microsoft также представила новые значки. Это распространяется на приложение «Настройки», панель управления, проводник и различные окна приложений.
Как и в большинстве предварительных сборок Windows 10, в обновлении на этой неделе нет ничего особенного. Общая структура операционной системы примерно такая же, как и со времени последнего крупного обновления функций. Однако Microsoft потратила некоторое время на обновление основных элементов пользовательского интерфейса, чтобы все выглядело более современно.
Как известно, системным шрифтом Windows 10 по умолчанию является «Segoe UI», и он используется во всех приложениях, таких как Control Explorer, Explorer, Settings и т. д. Пользовательский интерфейс Segoe выглядит неплохо. Однако Microsoft считает, что еще есть возможности для улучшений.
реклама
В следующем обновлении Microsoft обновляет пользовательский интерфейс Segoe по умолчанию, чтобы включить «оптическую ось», которая должна позволить шрифтам легко масштабироваться. Например, Microsoft улучшила разборчивость при малых размерах, а контуры будут лучше смотреться при различных размерах дисплея. По умолчанию пользовательский интерфейс Segoe в Windows 10 рассчитан на работу с размером шрифта 9.
В следующей версии пользовательский интерфейс шрифтов Segoe UI от Microsoft будет динамически настраиваться для всех приложений и устройств и обеспечивать отличную читаемость при разных размерах, включая шрифты размером менее 9.
Например, как можно видеть на скриншоте выше, текст «Настройки» в строке заголовка приложения выглядит чище, чем текущий шрифт справа.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила