Resident Evil Village может работать даже на встроенных GPU
Грядущая Resident Evil Village похоже станет доступна большинству игроков, в плане возможности запуска, получения хорошего качества изображения и приемлемой производительности, так как отлично работает на широком спектре оборудования. Например, в обзоре производительности от Guru3D видеокарта GeForce RTX 3090 показала результат 200 кадров в секунду при разрешении 1080p.
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Как и в случае с Doom Eternal, высоко оптимизированный код Capcom в RE Engine означает, что игра замечательно масштабируется в конфигурациях начального уровня. Даже древняя Radeon RX 580 способна обеспечить стабильные 60 к/с при разрешении 1080p. В свою очередь PC Gamer попытался запустить Resident Evil 8 в системе с APU Ryzen 5 3400G вообще без дискретной графики, используя встроенный iGPU Vega 11. Несмотря на эти ограничения, PC Gamer действительно добился достойных результатов. Vega 11 выдавала в среднем 54 FPS при включенной «Prioritize Performance» при разрешении 720p. Учитывая, насколько легко разгоняется графика APU, небольшого увеличения частоты ядра Vega может быть достаточно, чтобы производительность дотянула до заветных 60 FPS.
Естественно поиграть на каком-нибудь Pentium со встроенной графикой не получится, но всё-таки отличная оптимизация Resident Evil Village достойна похвалы.
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