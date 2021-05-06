IBM представила 2-нм технологию изготовления чипов
реклама
IBM представила первую в мире технологию изготовления чипов с размером 2 нанометра. По словам технологического гиганта, новые 2-нм чипы должны обеспечить на 45 процентов более высокую производительность по сравнению с современными 7-нм чипами при том же уровне мощности. В качестве альтернативы чип может работать с той же производительностью, что и сегодняшние 7-нм чипы, при этом потребляя на 75 процентов меньше энергии.
Компания IBM прогнозирует, что смартфоны, основанные на новой технологии, смогут получить до четырех раз большее время автономной работы по сравнению с телефонами на основе 7-нм процессоров, а компьютеры с 2-нм чипами могут лучше выполнять такие задачи, как языковой перевод, в то время как беспилотные автомобили могут быстрее обнаруживать объекты и лучше реагировать на меняющуюся обстановку, делая их более безопасными в использовании.
IBM ожидает, что с новой технологией она сможет вместить до 50 миллиардов транзисторов в микросхему размером с ноготь.
Как известно, сама IBM не производит микросхем, а только занимается разработкой и исследованиями новых технологий. Целью в области 2-нм техпроцесса и других технологий является их разработка, патентование и передача по лицензии партнерам, таким как Intel и Samsung, которые в свою очередь займутся производством чипов. В деле патентования технологий компании IBM нет равных. Она возглавляет список США 28-й год подряд, выдав более 9 100 патентов.
реклама
Главный инженер IBM сказал что первые продукты, основанные на новой технологии, могут появиться на рынке уже в конце 2024 года, а их массовое производство начнётся в 2025 году.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила