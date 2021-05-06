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В Твиттере появилось сообщение, что компания Intel ищет старшего инженера по связям с разработчиками игр. Тот факт, что Intel сейчас активно ищет людей с опытом работы в разработке игр, прямо доказывает, что видеокарты DG2 откроют для Intel новые игровые возможности. В конце концов, карты DG2 наконец-то позволят играть в игры среднего и высокого класса исключительно на оборудовании Intel, чего раньше просто не было.

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Видеокарты Intel DG2 будут выпущены как для мобильных, так и для настольных компьютеров, однако неясно, следует ли ожидать появления обеих серий одновременно. Хотя Intel неоднократно подтверждала, что DG2 является продуктом 2021 года, подтверждения относительно целевых платформ не появлялось.

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На данный момент семейство видеокарт DG2 включает пять моделей, оснащенных от 96 до 512 исполнительных модулей. По слухам, топовая модель c 512 блоками будет конкурировать с будущей графикой NVIDIA RTX 3070 Ti, так что это определенно высокопроизводительный игровой графический процессор. В среднем сегменте будут представлены 384 и 256 варианты DG2. Эти видеокарты должны быть оснащены до 16 ГБ памяти GDDR6. Учитывая все сказанное, мы можем увидеть активную конкуренцию со стороны Intel в игровых сегментах 1080p и 1440p.