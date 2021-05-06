Выход видеокарт Intel DG2 уже не за горами
В Твиттере появилось сообщение, что компания Intel ищет старшего инженера по связям с разработчиками игр. Тот факт, что Intel сейчас активно ищет людей с опытом работы в разработке игр, прямо доказывает, что видеокарты DG2 откроют для Intel новые игровые возможности. В конце концов, карты DG2 наконец-то позволят играть в игры среднего и высокого класса исключительно на оборудовании Intel, чего раньше просто не было.
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Видеокарты Intel DG2 будут выпущены как для мобильных, так и для настольных компьютеров, однако неясно, следует ли ожидать появления обеих серий одновременно. Хотя Intel неоднократно подтверждала, что DG2 является продуктом 2021 года, подтверждения относительно целевых платформ не появлялось.
На данный момент семейство видеокарт DG2 включает пять моделей, оснащенных от 96 до 512 исполнительных модулей. По слухам, топовая модель c 512 блоками будет конкурировать с будущей графикой NVIDIA RTX 3070 Ti, так что это определенно высокопроизводительный игровой графический процессор. В среднем сегменте будут представлены 384 и 256 варианты DG2. Эти видеокарты должны быть оснащены до 16 ГБ памяти GDDR6. Учитывая все сказанное, мы можем увидеть активную конкуренцию со стороны Intel в игровых сегментах 1080p и 1440p.
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