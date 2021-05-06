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В последнее время среди производителей видеокарт большой популярностью пользуется белая раскраска. После многочисленных попыток отличить дизайн своих продуктов от других брендов, наблюдается тенденцию, когда большинство карт в конечном итоге получают либо черный, либо серебристый дизайн с различными вариациями RGB подсветки. В то же время появилась новая тенденция, когда некоторые карты перезапускаются с системами охлаждения белого цвета. Производители особо не заморачиваются и просто меняют традиционные цветовые решения в дизайне карт на кожухи другого цвета, не меняя при этом никаких характеристик, как говорится - дешево и сердито. Однако, не все так плохо, и некоторые производители помимо замены кожуха используют печатные платы белого цвета, которые дороже в производстве, так как для их изготовления необходима отдельная линия производства.

Такой картой с полностью белоснежным оформлением является Radeon RX 6700 XT Hellhound Spectral White от компании PowerColor. Стоит отметить, что все же видеокарта от PowerColor имеет аналогичную систему охлаждения, что и оригинальная версия, которая включает три вентилятора. Два вентилятора имеют диаметр 100 миллиметров, а центральный 90 миллиметров. За питание карты отвечают два 8-контактных разъема. VRM выполнена по схеме 8 + 2 фазы. Вокруг вентиляторов находится подсветка, но в отличие от черной видеокарты Hellound с синим светодиодом, новая модель будет светиться белым светом, при чем подсветка будет не постоянной и её можно отключить специальной кнопкой.

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Что касается скоростных характеристик, то никаких изменений тактовой частоты по сравнению с оригиналом нет. Эта модель оснащена эталонными частотами графического процессора с ускорением до 2581 МГц в boost режиме.