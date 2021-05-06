Mass Effect: Legendary Edition позволит играть на 240 к/с на ПК
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До выхода Mass Effect: Legendary Edition осталось чуть больше недели, и BioWare поделилась, какие визуальные эффекты и параметры производительности стоит ожидать игрокам. Конечно, версия для ПК позволит наиболее полно наcладиться игрой с максимальной производительностью до 240 кадров в секунду. Все консоли будут предлагать свой вариант качества изображения и производительности, даже Xbox One и PS4. Интересно, что новейшая консоль от Microsoft сможет порадовать своих владельцев режимом 1440p на 120 к/с, а обладатели PlayStation 5 такой возможности будут лишены. На изображении ниже можно ознакомиться с тем, какого качества графика и уровня производительности стоит ожидать от конкретной игровой консоли.
Кроме того, BioWare опубликовала список бонусов и дополнительного контента в издании Deluxe Edition. Итак, бонусный контент включает:
- 88 музыкальных треков. Загрузите и наслаждайтесь любимой музыкой из трилогии. Среди треков есть "Mass Effect Theme," "Uncharted Worlds," "Suicide Mission," "Illusive Man," "Leaving Earth" и многие другие;
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- 2 арт-бука в формате PDF;
- 2 комикса в формате PDF, которые позволят узнать больше о вселенной Mass Effect от Dark Horse Comics. Это Mass Effect: Redemption и Mass Effect: Invasion.
Mass Effect: Legendary Edition будет доступна на ПК, Xbox One и PS4, а также на Xbox Series X/S и PS5 через режим обратной совместимости.
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