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Mass Effect: Legendary Edition позволит играть на 240 к/с на ПК

На PS5 этот показатель составит 60 кадров в секунду, а на Xbox Series X - 120 кадров в секунду
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 До выхода Mass Effect: Legendary Edition осталось чуть больше недели, и BioWare поделилась, какие визуальные эффекты и параметры производительности стоит ожидать игрокам. Конечно, версия для ПК позволит наиболее полно наcладиться игрой с максимальной производительностью до 240 кадров в секунду. Все консоли будут предлагать свой вариант качества изображения и производительности, даже Xbox One и PS4. Интересно, что новейшая консоль от Microsoft сможет порадовать своих владельцев режимом 1440p на 120 к/с, а обладатели PlayStation 5 такой возможности будут лишены. На изображении ниже можно ознакомиться с тем, какого качества графика и уровня производительности стоит ожидать от конкретной игровой консоли.

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 Кроме того, BioWare опубликовала список бонусов и дополнительного контента в издании Deluxe Edition. Итак, бонусный контент включает:

 - 88 музыкальных треков. Загрузите и наслаждайтесь любимой музыкой из трилогии. Среди треков есть "Mass Effect Theme," "Uncharted Worlds," "Suicide Mission," "Illusive Man," "Leaving Earth" и многие другие;

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 - 2 арт-бука в формате PDF;

 - 2 комикса в формате PDF, которые позволят узнать больше о вселенной Mass Effect от Dark Horse Comics. Это Mass Effect: Redemption и Mass Effect: Invasion.

 Mass Effect: Legendary Edition будет доступна на ПК, Xbox One и PS4, а также на Xbox Series X/S и PS5 через режим обратной совместимости.

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Теги

playstation 5 xbox series x xbox series s mass effect legendary edition playstation5 masseffect
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