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Бета-версия Microsoft Edge 91 выходит на iOS

Браузер получит унифицированную кодовую базу для мобильных устройств и настольных ПК
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 Почти два месяца назад, в начале марта, Microsoft объявила на конференции Ignite 2021, что в конце этого года она переводит Edge на общую кодовую базу для мобильных устройств и компьютеров.

 Edge для Windows и Linux уже использует последнюю версию Chromium. После выпуска обновленного Edge в Play Store, Microsoft собирается предоставить пользователям iOS свой унифицированный браузер Edge. Находящийся сейчас в стадии бета-тестирования Microsoft Edge для iOS может скоро появиться у всех пользователей.

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 Используя общую базу кода, Microsoft стремится одновременно предоставлять новые функции пользователям мобильных и настольных компьютеров. Это изменение приведет к «инженерной эффективности» для команды Microsoft Edge, поскольку функции для предприятий, разработчиков и потребителей теперь могут быть включены на всех платформах одновременно.

 «Унификация кодовой базы - это только первый шаг. Это улучшит нашу инженерную эффективность, и что это нам даст? Это позволяет нам внедрять больше инноваций на мобильных устройствах. Мы можем вдумчиво перенести эти функции с рабочего стола, где они имеют смысл», - заявила Microsoft на Ignite.

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 Такой подход также приведет к столь необходимым улучшениям производительности и взаимодействия между различными версиями браузера.

 По очевидным причинам основным движком рендеринга на iOS по-прежнему является WebKit, но кодовая база была обновлена с поддержкой новых функций, доступных на Android и настольных компьютерах. Поддержка унифицированной кодовой базы обеспечит единообразие функций и дизайна на всех платформах и механизмах рендеринга.

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 Сегодня Microsoft выпустила первую бета-версию Microsoft Edge 91 для пользователей iOS, которая соответствует настольной версии. Он отличается улучшенным интерфейсом, новым макетом меню и многим другим. Он также имеет новый режим чтения и доступ к экспериментальным функциям. Используя экспериментальное меню, пользователи могут принудительно включить темный режим на всех веб-страницах.

 В настоящее время Microsoft приглашает 10 000 пользователей для бета-тестирования браузера, и на момент написания оно еще открыто.

 «Хотите быть одним из первых, кто узнает, что нового? Каналы предварительного просмотра Microsoft Edge теперь доступны для мобильных! Бета-канал - это самая стабильная предварительная версия Microsoft Edge с основными обновлениями каждые 6 недель. Каждый выпуск включает в себя улучшения из наших сборок Dev и Canary», - сказали в Microsoft.

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 В тестах портала Windows Latest было замечено, что браузер теперь работает быстрее и плавнее, чем раньше, и по-прежнему имеет все существующие функции, такие как синхронизация между устройствами.

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