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Microsoft Edge получит новые улучшения безопасности в Windows 10

К ним относится HTTPS атентификация и использование Windows Hello
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 Microsoft работает над двумя новыми функциями безопасности для Chromium Edge - автоматической HTTPS-аутентификацией и Windows Hello для сохраненных паролей.

 В настоящее время при вводе URL-адреса в адресную строку, Edge пытается открыть небезопасную HTTP-версию веб-сайта перед перенаправлением пользователей на HTTPS. Начиная с версии 92, Microsoft Edge будет автоматически подключаться к HTTPS-версиям URL-адресов при вводе в адресную строку.

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 Первоначально функция автоматического перенаправления на HTTPS в Edge будет необязательной, и пользователи смогут отключать или включать ее, перейдя в настройки. После включения режима только HTTPS браузер сначала попытается подключиться к URL-адресу HTTPS.

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 Обратной стороной режима только HTTPS является то, что он может некорректно отображать веб-сайты и привести к ошибкам HTTP, если веб-сайт по-прежнему использует небезопасный протокол. Если сайт не поддерживает безопасный протокол, Edge попытается подключиться к версии HTTP после нескольких неудачных попыток.

 Стоит отметить, что Google также включила поддержку режима только HTTPS в Chrome для повышения производительности и безопасности браузера.

 Как и Google Chrome или Firefox, Microsoft Edge также может получать доступ к паролям, синхронизированным с учетной записью Microsoft, и автоматически вводить их. Диспетчер паролей Microsoft упрощает вход на такие сайты, как Twitter или Reddit, автоматически вводя имя пользователя и пароли. ользователь также может управлять своими паролями и редактировать их на странице настроек браузера.

 Чтобы повысить безопасность и конфиденциальность пользователей, Microsoft недавно начала тестирование поддержки Windows Hello в Edge Canary. Эта функция теперь доступна для всех на канале разработчиков, и пользователи могут включить ее, чтобы повысить безопасность функции автозаполнения.

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 Чтобы протестировать эту функцию, нужно открыть Microsoft Edge Dev или Canary и перейдите в «Настройки»> «Профиль»> «Пароли». Затем включить параметр «Требуется проверка подлинности», чтобы принудительно выполнять проверку подлинности Windows Hello каждый раз, когда вы пытаетесь войти в систему с использованием сохраненных паролей.

 Microsoft Edge в настоящее время предлагает три варианта:

1. Всегда - аутентификация будет требоваться каждый раз при попытке входа в систему.

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2. Раз в минуту.

3. Раз в каждую сессию.

 Важно помнить, что Windows Hello не всегда требует специального оборудования для Micorosft Edge. Пользователь может использовать такие методы, как PIN-код, отпечаток пальца или сканирование радужной оболочки глаза, для аутентификации диспетчера паролей Edge.

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