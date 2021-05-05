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На Reddit появилось сообщение, в котором пользователь под ником FaisalKhatib утверждает, что он получил фотографии от местного продавца, который уже предлагает приобрести еще официально невышедшую видеокарту MSI RTX 3080 Ti SUPRIM X. Согласно последней информации видеокарты на графическом процессоре RTX 3080 Ti будут официально представлены только 31 мая, а их продажа начнется и того позже. По словам FaisalKhatib, видеокарта уже доступна для покупки по цене около 3500 долларов США.

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Это не первый случай, когда розничные торговцы с Ближнего Востока продают невышедшие в продажу видеокарты за несколько недель до официальной даты. Эти магазины обычно не афишируют своего названия или их просто не волнует, поймает ли их производитель на нарушении эмбарго на продажу.

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Кроме того, даже если кто-то и приобретет такую карту, то воспользоваться ей в полной мере вряд ли получится, так как она не имеет поддержки со стороны драйверов. Также покупка сейчас видеокарты, да ещё и да 3500 долларов вовсе не означает, что она физически попадет к покупателю и он сможет ее использовать в ближайшие дни.