Windows 10 полностью избавится от Flash Player в июле
Компания Microsoft начала процесс удаления Adobe Flash Player на устройствах с Windows 10 еще в 2020 году, выпустив обновление KB4577586. Производитель Windows теперь планирует выпустить два обновления, чтобы завершить этот процесс и полностью исключить Flash Player из своей настольной операционной системы.
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Решение об отказе от Flash Player было принято Adobe, Microsoft и другими компаниями отрасли еще в 2017 году как из-за его сокращающегося использования, так и из-за растущих проблем с безопасностью. Microsoft разместила сообщение в блоге под названием «Обновление при прекращении поддержки Adobe Flash Player», в котором рассказала о своих планах по удалению Flash Player.
В компании заявили, что в июньском обновлении, которое является предварительным перед обновлением Patch Tuesday в следующем месяце, компания добавит патч KB4577586 для Windows 10 версии 1809 и выше. После этого он станет частью обязательных обновлений и будет «включаться в каждое последующее последнее накопительное обновление».
С июля 2021 года KB4577586 «Обновление для удаления Adobe Flash Player» будет включено в последнее накопительное обновление для Windows 10, версии 1607 и Windows 10 версии 1507. Патч также будет включен в ежемесячный накопительный пакет безопасности для более старых операционных систем Windows 8.1, Windows Server 2012 и Windows Embedded 8 Standard.
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Microsoft отметила, что при обновлении до Windows 10 версии 21H1, выпуск которой намечен на этот месяц, Flash будет удален. Вы также можете вручную установить KB4577586, чтобы удалить Flash Player с ваших устройств.
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