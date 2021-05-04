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Microsoft Edge для Linux будет запущен уже в этом году. В преддверии большого анонса стала доступна загрузка бета-версия браузера.

Как известно пользователем Chromium, есть разные каналы для установки браузера, чтобы получить различный опыт. Как и Google Chrome, Microsoft Edge предлагается по четырем каналам: стабильный, бета-версия, канал для разработчиков и Canary. Стабильный - это полностью протестированный канал, в котором все работает, а бета-канал - промежуточное звено для тестирования новых функций.

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Изначально Microsoft выпустила пробную версию нового Edge для Linux для разработчиков еще в октябре со всеми основными функциями. Сегодня Microsoft опубликовала бета-версию со множеством новых функций и инструментов для пользователей. Таким образом компания стремится отвоевать долю рынка у таких конкурентов, как Chrome и Firefox.

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Как и версия для разработчиков, бета-версия Microsoft Edge для Linux поддерживает все популярные дистрибутивы, такие как Ubuntu, Debian, OpenSUSE и Fedora. Он также имеет поддержку функции синхронизации, это означает, что теперь пользователи могут синхронизировать свои пароли, расширения и другие настройки с версией для Linux.

В дальнейшем Microsoft планирует поддерживать как бета-версии, так и сборки для разработчиков для версии Linux, как и для Windows 10 и macOS.

Хотя канал разработчиков обновляется каждую неделю новыми функциями и ошибками, бета-версия является второй наиболее стабильной ветвью, и она дает пользователям возможность увидеть некоторые из новых функций, внедряющихся в Microsoft Edge, до того, как браузер получит стабильную версию.

Бета-канал получает серьезные изменения каждые шесть недель. Если для пользователей важна стабильная работа, но не хочется ждать финальной версии Microsoft Edge для Linux, бета-версия - это то, что нужно.

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Чтобы установить Edge Beta в Linux, необходимо перейдите на страницу загрузки Microsoft Edge и нажать кнопку загрузки. Если все пойдет по плану, то первая стабильная сборка Microsoft Edge Linux может быть выпущена уже в этом году.