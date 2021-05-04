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NVIDIA недавно обнародовала план развития своей продукции для сегмента центров обработки данных до 2025 года, в котором указаны сроки выпуска новых архитектур центральных и графических процессоров. Согласно дорожной карте, Ampere Next, которая, вероятно, относится к будущей архитектуре Lovelace, может появиться уже в следующем году, по крайней мере, для центров обработки данных.

Интересно, что NVIDIA указала, архитектуру Ampere Next Next, которая может появиться в графических процессорах после Lovelace до 2024 года. Здесь важно подчеркнуть, что это дорожная карта именно для процессоров, предназначенных для центров обработки данных NVIDIA, а не для потребительских графических процессоров. Однако это может дать нам приблизительное представление о том, когда ожидать появления игровых версий видеокарт на базе новых архитектур.

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NVIDIA часто выпускае новые архитектуры графических процессоров сначала для центров обработки данных, например, Tesla P100 была первой выпущенной картой на базе архитектуры Pascal, а флагманская GeForce GTX 1080 TI появилась несколько позже. Точно так же мы можем ожидать, что графический чип для центра обработки данных на основе Lovelace под условным названием GL100 появится немного раньше чем потребительские видеокарты на новой архитектуре. Сообщается, что Lovelace и будущие графические архитектуры NVIDIA будут использовать дизайн MCM, что позволит компании использовать несколько чипов GPU в одном корпусе. Это может привести к значительному приросту производительности по сравнению с текущим поколением Ampere.