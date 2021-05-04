Продажи SSD компании ADATA выросли в 5 раз
Тайваньский производитель систем хранения данных ADATA сообщил, что продажи его подразделений NAND и HDD увеличились в колоссальные 5 раз после появления новой криптовалюты ChiaCoin. Рост прежде всего затронул твердотельные накопители большой емкости, которые являются нишевым сегментом потребительского рынка твердотельных накопителей, поскольку большинство рядовых пользователей покупают диски объемом до 2 ТБ. В связи с новым бумом производители заметили, что модели накопителей емкостью 4 ТБ и выше заканчиваются быстрее, чем когда-либо прежде, частично из-за ограниченных объемов, в которых они производятся, а частично из-за внезапного возросшего спроса.
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ChiaCoin выгодно добывать на жестких дисках емкостью до 8 ТБ и быстрых твердотельных накопителях SATA емкостью от 3 до 4 ТБ. Однако, в отличие от жестких дисков, твердотельные накопители имеют меньший ресурс, особенно использующие память TLC и QLC, из-за ограниченной возможности чтения и записи, которые обеспечиваются многослойными ячейками NAND. Кроме того, накопители на базе PCIe (NVMe) менее выгодны, поскольку большинство плат имеют всего 16-20 линий, что позволяет одновременно подключать всего несколько твердотельных накопителей. Однако, если майнеры покажут большую заинтересованность, то производители материнских плат не заставят себя ждать и предложат специализированные материнские платы, которые позволят подключать несколько десятков накопителей, как, например плата Onda B365 D32-D4 Magic Edition оснащеная 32 портами SATA.
Станут ли твердотельные накопители более жизнеспособными при майнинге Chia, чем жесткий диск, будет зависеть от того, какую цену покажет валюта в долгосрочной перспективе. В течение первых нескольких часов торговли цифровая валюта сильно колебалась, что пока еще заставляет майнеров искать наиболее выгодные для себя продукты.
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