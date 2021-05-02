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Большинство пользователей сейчас используют YouTube и специальные приложения для потоковой передачи контента на настольных компьютерах, но бывают случаи, когда остается полагаться на встроенный медиаплеер Chromium на основе HTML, который используется в Google Chrome, Microsoft Edge и других браузерах на основе Chromium.

Похоже, что Google добавляет новые элементы управления скоростью воспроизведения в Chromium. Это изменение будет полезно всем браузерам Chromium, таким как Microsoft Edge и Google Chome.

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Новая функция Google позволит любому изменить скорость воспроизведения, замедлив и ускорив просмотр. Как и YouTube, Chrome или Edge позволят пользователям снизить скорость воспроизведения до 0,25 и увеличить в 2 раза. Эти параметры скорости воспроизведения также доступны для загруженных видео.

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Другие элементы управления выглядят почти одинаково, включая кнопку воспроизведения и паузы, а также полноэкранный режим, а интерфейс плеера остался без изменений.

В прошлом году Google Chrome и Microsoft Edge получили новые элементами управления воспроизведением мультимедиа. Эта функция позволяет управлять мультимедийным содержимым прямо с панели инструментов. Браузер имеет простые элементы управления на задней панели с возможностью приостановить/возобновить воспроизведение видео и закрыть проигрыватель.

В Chrome 91 Google решила поэкспериментировать с новым современным дизайном элементов управления воспроизведением мультимедиа. Как можно видеть на скриншоте выше, Google изменил интерфейс проигрывателя и включил новый динамический фон, чтобы лучше поддерживать обложку альбома (если таковая имеется).

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Так же Google изменила положение элементов управления. Например, новый индикатор проигрывания видео находится под элементами управления воспроизведением, которые теперь находятся вверху.

Новый элемент управления воспроизведением мультимедиа в настоящее время доступен только в Chrome Canary.

Помимо этих улучшений, Microsoft и Google также работают над новыми функциями Progressive Web App (PWA) для Chrome и Edge.