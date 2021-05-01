Веб-приложения Microsoft Edge будут похожи на обычные приложения для Windows 10
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Как известно, прогрессивные веб-приложения (PWA) - это просто веб-сайты, которые ведут себя как приложения и используются так же, как обычное приложение. Веб-приложения используют Service Worker, Push-уведомления, пользовательский интерфейс Windows 10 и другие функции.
В настоящее время Microsoft тестирует новый экспериментальную функцию под названием «Web Apps Post Install Dialog» (Диалог после установки веб-приложений), который позволит по-новому запускать веб-приложения. После включения функции пользователь увидит новое всплывающее окно при запуске недавно установленных веб-приложений. Всплывающее окно позволит мгновенно закрепить приложение в меню «Пуск» и на панели задач. Также можно создать ярлык на рабочем столе или разрешить запуск приложения при входе в систему.
В настоящее время Microsoft тестирует функцию как в стабильной, так и в Canary сборке Edge, и её можно включить во всех поддерживаемых версиях Windows 10.
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Стоит отметить, что для работы этих параметров не требуется кода для конкретной платформы, а существующие приложения совместимы с новым интерфейсом PWA в Windows 10. И, конечно же, одним из основных преимуществ для пользователей является то, что Microsoft постепенно готовится к добавлению новых веб-приложений в Магазин Windows с похожими на собственные приложения возможностями.
Кроме того, Microsoft Edge также получает поддержку наложения элементов управления, цель которого - сделать веб-приложения более похожими на стандартное приложение Windows. Планируется добавить дополнительные функции в строку заголовка веб-приложения, и Microsoft предоставит разработчикам возможность настраивать строку заголовка.
Пользователи уже могут протестировать функцию наложения в Chrome Edge, но она будет работать только тогда, когда будет добавлена разработчиком веб-приложения.
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Эти изменения определенно улучшат работу веб-приложений, и вскоре можно будет получать больше качественных приложений из Microsoft Store, поскольку компания планирует увеличить количество доступных приложений в ближайшие месяцы.
Более подробная информация о новой функции будет представлена на конференции разработчиков Build 2021, которая состоится в последнюю неделю мая.
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