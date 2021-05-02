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Microsoft Edge упростит управление всплывающими меню

Новые возможности будут доступны пользователям Windows, Mac и Linux
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 В Microsoft Edge управление всплывающим меню для загрузок, истории и избранного станет еще проще. В канале Canary Microsoft начала тестирование новых элементов управления для всплывающего меню, которое позволит браузеру запоминать последнее закрепленное местоположение загрузок и других узлов.

 Microsoft уже некоторое время работает над новым интерфейсом панели инструментов, и план технического гиганта состоит в том, чтобы позволить пользователям мгновенно получать доступ к своей истории, коллекциям или загрузкам, не переходя на разные страницы браузера.

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 Новое представление панели для загрузок, коллекций или истории является необязательным, и пользователям необходимо закрепить его вручную. В рамках последней попытки улучшить возможности всплывающего меню Microsoft тестирует новую функцию, которая позволит меню запоминать, были ли они закреплены ранее. Эта функция появится на Mac, Windows и Linux.

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 Чтобы облегчить использование этой функции, Microsoft добавила новый параметр «Сохранять состояние вывода для меню», и он имеет три варианта.

 Первый добавит кнопку открепления. Если пользователь выберет этот параметр, Edge заменит кнопку закрытия во всплывающем меню на кнопку открепления. Если пользователь хочет закрыть всплывающее окно, нужно просто щелкнуть значок меню на панели инструментов.

 Второй вариант позволяет открывать и закрывать кнопки. Если пользователь использует эту функцию, то он увидит две опции на панели - открепить и закрыть.

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 Третий экспериментальный вариант добавит новую опцию в меню хабов, которая позволит избранным или коллекциям всегда открываться в виде панели, пока пользователь не отключит ее вручную. Пользователь по-прежнему может открыть всю страницу хабов, щелкнув средней кнопкой мыши или удерживая клавишу Control на значке панели инструментов.

 В настоящее время Microsoft ожидает отзывов от пользователей и хочет, чтобы тестировщики использовали эти новые возможности в течение одного или двух дней, прежде чем поделиться своим мнением. Новая опция доступен в канале Edge Canary (сборка 92.0.874.0+) и скоро появится на канале разработчиков.

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 Также важно помнить, что новые параметры в настоящее время доступны только для избранного и коллекций, но в ближайшем будущем Microsoft обновит центр загрузок с той же функциональностью.

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