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TSMC использует процессоры AMD EPYC для производства чипов

Компания TSMC начала применять процессоры производства AMD для изготовления чипов, включая и чипы для самой AMD
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 Компания TSMC производит процессоры для AMD, но теперь она также использует процессоры AMD для управления оборудованием, которое она использует при производстве чипов AMD (и других клиентов тоже).

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 Есть сотни компаний, которые используют системы на базе AMD EPYC для своих важных рабочих нагрузок, иногда критически важных для бизнеса. Обычно, когда дело доходит до критически важной работы, то используются процессоры Intel Xeon и даже Intel Itanium. К счастью для AMD, ситуация начала меняться, и теперь TSMC объявила, что использует серверы на базе EPYC для критически важных операций по контролю работы фабрик.

 «Для автоматизации с оборудованием внутри нашей фабрики каждая машина должна иметь один сервер x86 для контроля скорости работы и подачи воды, электричества и газа или энергопотребления. Эти машины очень дороги. Они могут стоить миллиарды долларов, но серверы, которые ими управляют, намного дешевле. Нужно быть уверенными, что у нас есть резервы на случай, если одна стойка выйдет из строя, тогда мы сможем использовать другую стойку для работы машины. С помощью стандартного сервера я могу сгенерировать около 1000 виртуальных машин, которые могут управлять 1000 потрясающими инструментами в нашей чистой комнате. Это будет означать огромную экономию без ущерба для отказоустойчивости или надежности», - сказал Саймон Ван, директор отдела инфраструктурных и коммуникационных услуг компании TSMC.

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 TSMC начала использовать машины AMD EPYC довольно давно для выполнения общих рабочих нагрузок центра обработки данных, таких как вычисления, хранение и работа в сети. 64-ядерные процессоры AMD EPYC имеют 128 линий PCIe и поддерживают до 4 ТБ памяти - две важные функции для серверов, используемых для запуска виртуальных машин. Хотя инфраструктура для поддержки 50 000 сотрудников TSMC по всему миру очень сложна и важна, она не так существенна, как серверы TSMC, управляющие производственными инструментами.

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 Инструменты фабрик стоят десятки или сотни миллионов долларов и обрабатывают пластины с сотнями микросхем, которые можно использовать для создания продуктов стоимостью в десятки тысяч долларов. Каждый производственный инструмент использует один сервер x86, который контролирует его скорость работы, а также обеспечивает подачу воды, электричества и газа. Иногда оборудование выходит из строя, поэтому TSMC выполняет свои рабочие нагрузки таким образом, что один из серверов может быть быстро заменить отказавший.

 В настоящее время TSMC использует платформу HPE DL325 G10 с процессорами AMD EPYC 7702P с 64 ядрами в центрах обработки данных. Она также использует серверы на базе 24-ядерных EPYC 7F72 с частотой 3,2 ГГц для своих исследований и разработок. Что касается машин, используемых на заводах TSMC, то это является строго секретной информацией.

 Примечательно, что продукция AMD для центров обработки данных используется не только для производства чипов, но и для их разработки. Например, AMD Radeon Technologies Group использует процессоры EPYC для разработки графических процессоров.

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