Браузер Edge получит интеграцию с Microsoft Office
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Вчера Microsoft Edge версии 92 начал развертываться для тестировщиков в канале разработчиков, и в нем есть две новые недокументированные функции - Officer Viewer и интеграция с Windows Search. Две новые функции тестировались в течение нескольких месяцев, и теперь еще больше пользователей могут протестировать их, установив Edge Dev 92.
В версии 92 документы Microsoft Office открываются в браузере Edge. Новая функция под названием «Office Viewer» позволит открывать документы Microsoft Word, Excel и PowerPoint прямо в браузере одним щелчком мыши. Эта функция находится на ранней стадии разработки и совместима с версиями Edge для Windows и Mac.
Чтобы включить и использовать Office Viewer, необходимо открыть «Настройки Edge»> «Загрузки» и включить параметр «Быстрый просмотр файлов Office в Интернете с помощью Office Viewer». После включения можете просматривать файлы Office в Edge вместо их загрузки. Интеграция Microsoft 365 в Edge должна значительно сэкономить время, учитывая, что в настоящее время нужно загружать файлы и открывать их в приложениях Office.
Кроме того, помимо устранения необходимости в настольных приложениях Office, Office Viewer также может защитить пользователей от вредоносных программ, которые можно получить через файлы Office.
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Вторая новая функция - это интеграция с Windows Search. Как недавно сообщалось, Microsoft стремится интегрировать Chromium Edge с полем поиска на панели задач. После включения Windows Search будет получать информацию из Microsoft Edge. Например, можно запустить поиск на панели задач и открыть для себя историю просмотров, недавние вкладки, закладки и многое другое.
В настоящее время Windows Search позволяет искать файлы и папки, хранящиеся в локальном хранилище. Можно выполнять поиск в Bing, а корпоративные клиенты также могут искать файлы в своей организации. С помощью новой функции Microsoft добавляет интеграцию Edge в Windows 10. Чтобы включить интеграцию поиска, необходимо открыть Microsoft Edge> Настройки> Профили. Однако, эта функция в настоящее время не работает, и для нее могут потребоваться более новые обновления Windows 10.
Также возможно, что Microsoft может использовать интеграцию Edge с Windows Search в качестве замены функции синхронизации Windows Timeline между устройствами, которая исчезнет с обновлением Windows 10 Sun Valley.
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Стоит иметь в виду, что эта функция не является обязательной, и пользователь может отключить ее, если не хочет, чтобы Windows Search отслеживал историю Edge.
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