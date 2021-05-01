Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обновление Windows 10 принесет поддержку кодека AAC для Bluetooth audio

Поклонники устройств от Apple будут особенно довольны
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
RTX 3060 по цене 2060 Super
4Tb WD за 27 000р - новые цены на харды
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 Появилась хорошая новость для пользователей AirPods. Microsoft планирует добавить Bluetooth аудио с поддержкой AAC в Windows 10 в следующем крупном обновлении. Это обновление должно выйти только в конце этого года, но участники программы предварительной оценки Windows уже могут попробовать эту функцию после загрузки Preview Build 21370.

реклама

 Кодек AAC (Advanced Audio Coding) не широко применяется в отрасли, но устройства Apple уже довольно давно используют его. Все Bluetooth наушники Apple поддерживают AAC, но из-за того, что кодек не принят другими разработчиками, пользователи вынуждены использовать их только внутри экосистемы Apple.

 Взяв в качестве примера Apple AirPods, при подключении их к ПК с Windows 10 они будут использовать SBC, потому что текущая сборка Windows 10 поддерживает звук Bluetooth только через SBC или Qualcomm AptX. Переход на SBC позволяет AirPods воспроизводить звук с потерей качества, что может не понравиться некоторым пользователям.

анонсы и реклама
10Tb WD за 48 990р - новые цены на харды
8Tb Seagate за 33 000р - новые цены на харды
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р
Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке
Большое поступление RTX 3070 в Ситилинк
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену
7500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

 Эта проблема решена в сборке 21370 Windows 10 Insider Preview, в которой основное внимание уделяется улучшению качества звука через Bluetooth за счет добавления поддержки AAC. Благодаря этому пользователи AirPods могут, наконец, в полной мере использовать свои наушники при подключении к ПК с Windows 10.

реклама

 Microsoft также модернизирует пользовательский интерфейс. Если сейчас посмотреть на звуковое меню панели задач, то можно заметить, что в нем слишком большое количество настроек, а это может вызвать у пользователей ПК затруднения. Следующее большое обновление Windows направлено на то, чтобы упростить звуковое меню, уменьшив количество опций и автоматически переключаясь между ними.

 Новое звуковое меню панели задач - лишь одно из многих улучшений пользовательского интерфейса, над которыми работает Microsoft. Ожидается, что Windows 10 получит обновленное меню «Пуск» и новые значки проводника, а Microsoft Store будет переработан для следующего крупного обновления Windows.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

apple microsoft windows 10 windows windows10 bluetooth windows 10 обновление обновление windows 10 microsoft windows 10
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

The Medium: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
6
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B560-I Gaming WIFI
7
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
17
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
31
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
17
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G: «Гейминг» в новом формате
32
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
22
Обзор и тестирование процессорной СВО be quiet! Silent Loop 2 360mm
53
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060
24
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
136

Интересные материалы

Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 31
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 136
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
21 апреля 2021 34
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G: «Гейминг» в новом формате
26 апреля 2021 32
Обзор и тестирование процессорной СВО be quiet! Silent Loop 2 360mm
24 апреля 2021 53

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

От майнинга Chia пострадают не только геймеры, но и весь интернет — мнение учредителя торговой сети
144
15 смартфонов Xiaomi и Redmi лишились сервисов Google
4
Владельцы флагманов серии Samsung Galaxy S20 подали коллективный иск против производителя
10
World of Tanks официально вышла в Steam, игру начали беспощадно громить в отзывах
40
Скоростные NVMe SSD объёмом 1 ТБ и более исчезли из российских магазинов, а остальные дорожают
103
NVIDIA перезапускает свою кампанию по ограничению майнинга на видеокартах серии GeForce RTX 30
14
Симулятор SnowRunner готовится к выходу в Steam — дата уже названа
2
24 смартфонам Xiaomi стала доступна новая стабильная MIUI 12
+
Western Digital имеет возможность ежедневно повышать цены на твердотельные накопители
53
В магазине Steam стартовали сразу три распродажи, на одной из них продают Death Stranding со скидкой 60%
+
Сервисы Google вернулись на смартфоны Huawei
5
Эфириум поставил очередной рекорд и уже к концу года может пробить 5000 долларов – аналитики РБК
9
Объем сети криптовалюты Chia Network приблизился к 1250 пебибайтам
15
Total War Rome Remastered уже доступна для прохождения, оценки пока удручают
8
Лиза Су признала проблему дефицита видеокарт Radeon RX 6000 и назвала сроки восстановления поставок
8
Производительность процессоров Alder lake будет на 40% ниже предполагаемой ранее
21
Видеокарты Colorfire возвращаются на рынок с GPU NVIDIA Turing
7
В сети появились изображения 72 ядерного процессора Intel Sapphire Rapids
7
На тестовом треке Tesla заметили RAM 1500 TRX — пикап могут испытывать для доработки Cybertruck
3
Видеокарты NVIDIA RTX 40 выйдут не раньше четвертого квартала 2022 года
31

Популярные статьи

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
17
Сравниваем стоимость игрового ПК весной 2020 и весной 2021 — наглядный рост цен за год
37
Тестирование новейшей iOS 14.6 Beta 1 (18F5046f) на iPhone 7 (A1778)
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B560-I Gaming WIFI
7
Тесты iOS 12.5.2 (16H30) на iPhone 5s (A1530)
The Medium: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
6
Resident Evil Revelations 1 и 2: небольшой обзор
7
Верните мой 2006-ой: Вспоминаем, во что мы играли 15 лет назад. Часть 1
8
Тестирование актуальной iPadOS 14.5 (18E199) на iPad 7 (A2198) (2019)

Сейчас обсуждают

Александр Богданов
05:41
Офигеть принципы у местных фанбоев)Видимо за бесплатную поездку на такси и в задницу дашь
S.T.A.L.K.E.R. не выйдет на PlayStation 5 и консолях прошлого поколения
Semёnov
05:40
Это уже устаревшая информация. Все у него получилось. https://twitter.com/NASAJPL/status/1388200058491789315
Марсианский вертолёт Ingenuity столкнулся с проблемами и не смог совершить свой четвёртый полёт
Алексей Кутерев
05:36
Загуглите марсианский винт n+1 Там всё подробно расписано. Весьма познавательная статья.
Марсианский вертолёт Ingenuity столкнулся с проблемами и не смог совершить свой четвёртый полёт
Алексей Кутерев
05:32
Сначала забрать, потом вернуть. Гениальная идея!
3,5 мм разъем для наушников вернется в ZenFone 8
Вскукарек Интелбоев
05:23
Мне сата 860evo полностью хватает для винды, а сата потому что предыдущий м2 отказывался принимать на себя систему, я пару дней помучался и взял саташник. Если так дело пойдёт, видимо придётся ещё сам...
Скоростные NVMe SSD объёмом 1 ТБ и более исчезли из российских магазинов, а остальные дорожают
ахахах
05:23
а я уже хотел похлопать и каравай нести после первого полёта,а там опять просрало у них.Это ещё CNN приукрасит,как и обычно свои новости
Марсианский вертолёт Ingenuity столкнулся с проблемами и не смог совершить свой четвёртый полёт
REY_B_
05:15
В синтетике многопоточность смотрится красиво. Но в играх, где-то и в минус. Как ни странно, технологию предложила Интел. Но после череды рефрешей, оказалось что SMT от AMD работает лучше.
Производительность процессоров Alder lake будет на 40% ниже предполагаемой ранее
Kasyan
05:08
У Интела ещё и будет не 16/32, а 16/24!
Производительность процессоров Alder lake будет на 40% ниже предполагаемой ранее
Kasyan
04:58
А гривна во сколько раз обесценилась по отношению к доллару?
От майнинга Chia пострадают не только геймеры, но и весь интернет — мнение учредителя торговой сети
Иван Петрович
04:58
Ссылки то смотрели, или нет? 3570K, под нагрузкой вся система (а автор меряет именно всю систему, а не конкретно ЦП) 112 Вт. Кучу других тестов найдете - там то же самое, потребление выше 100 Вт. Да, ...
Измеряю потребление электричества у четырех моих ПК — AMD преподносит неприятный сюрприз
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем