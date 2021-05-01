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Появилась хорошая новость для пользователей AirPods. Microsoft планирует добавить Bluetooth аудио с поддержкой AAC в Windows 10 в следующем крупном обновлении. Это обновление должно выйти только в конце этого года, но участники программы предварительной оценки Windows уже могут попробовать эту функцию после загрузки Preview Build 21370.

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Кодек AAC (Advanced Audio Coding) не широко применяется в отрасли, но устройства Apple уже довольно давно используют его. Все Bluetooth наушники Apple поддерживают AAC, но из-за того, что кодек не принят другими разработчиками, пользователи вынуждены использовать их только внутри экосистемы Apple.

Взяв в качестве примера Apple AirPods, при подключении их к ПК с Windows 10 они будут использовать SBC, потому что текущая сборка Windows 10 поддерживает звук Bluetooth только через SBC или Qualcomm AptX. Переход на SBC позволяет AirPods воспроизводить звук с потерей качества, что может не понравиться некоторым пользователям.

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Эта проблема решена в сборке 21370 Windows 10 Insider Preview, в которой основное внимание уделяется улучшению качества звука через Bluetooth за счет добавления поддержки AAC. Благодаря этому пользователи AirPods могут, наконец, в полной мере использовать свои наушники при подключении к ПК с Windows 10.

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Microsoft также модернизирует пользовательский интерфейс. Если сейчас посмотреть на звуковое меню панели задач, то можно заметить, что в нем слишком большое количество настроек, а это может вызвать у пользователей ПК затруднения. Следующее большое обновление Windows направлено на то, чтобы упростить звуковое меню, уменьшив количество опций и автоматически переключаясь между ними.

Новое звуковое меню панели задач - лишь одно из многих улучшений пользовательского интерфейса, над которыми работает Microsoft. Ожидается, что Windows 10 получит обновленное меню «Пуск» и новые значки проводника, а Microsoft Store будет переработан для следующего крупного обновления Windows.