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Короткая V-образная печатная плата видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition имеет свои плюсы и минусы. Она действительно маленькая, что улучшает воздушный поток, позволяя второму вентилятору выталкивать воздух в противоположном направлении. Однако такой нестандартный дизайн не подойдет ни к одному водоблоку, если он не был специально разработан для этой самой карты.

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Компания Bitspower выпустила второй водоблок Mobius для карт RTX 3000 Founders Edition. До этого производитель уже выпустил водоблок для оригинальной видеокарты RTX 3080 Founders Edition, а также для конкурирующих с не видеокарт производства AMD серии Radeon RX 6800 и Radeon RX 6900. Водоблок Bitspower Mobius RTX 3090 подходит только для плат Founders Edition с номером PG136 и не может быть установлен на младшую GeForce RTX 3080 Founders Edition, которая основана на печатной плате PG133, тем более не приходится говорить и о совместимости с видеокартами на базе платы PG132, которая лежит в основе всех видеокарт, производимых компаниями-партнерами NVIDIA.

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Представленный сегодня водоблок несколько больше по габаритам, чем у GeForce RTX 3080, как и плата PG136. Чтобы приспособить водоблок к новой карте его пришлось сделать на 3 см и на 2 см длиннее, чем у кулера GeForce RTX 3080 Founders Edition. Однако, не смотря на увеличение размера, блок не поменял свою толщину и выполнен в двухслотовом дизайне. Поэтому он значительно компактнее нежели оригинальный кулер системы охлаждения GeForce RTX 3090 Founders Edition, имеющий трехслотовое исполнение.

Кулер имеет поддержку RGB-подсветки от всех основных производителей материнских плат. Bitspower Mobius для GeForce RTX 3090 Founders Edition стоит 425 долларов, это на 100 долларов выше, чем аналогичная модель для RTX 3080 Founders Edition.