AMD подтвердила выход RX 6000M в текущем квартале
Уже давно ничего не было слышно от AMD об графических процессорах RDNA2 для ноутбуков. AMD очень неохотно делится подробностями о своих новых мобильных графических процессорах, что заставляет многих задумываться о целесообразности ожидания будущих мобильных видеокарт компании.
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На выставке CES 2021 AMD анонсировала серию высокопроизводительных процессоров Ryzen 5000H для ноутбуков. Отсутствие графических процессоров RDNA2 не оставило производителям ноутбуков иного выбора, кроме как устанавливать в ноутбуки с новыми процессорами на архитектуре Zen3 мобильные графические карты NVIDIA Ampere. Ровно за две недели до того, как Intel может выпустить свои высокопроизводительные процессоры для ноутбуков, AMD также может выпустить свои мобильные графические процессоры следующего поколения. Вряд ли AMD планировала объединять графические процессоры RDNA2 с процессорами Intel Tiger Lake-H, а сроки обоих запусков кажутся неудачным совпадением.
Доктор Лиза Су недавно подтвердила планы AMD по выпуску графических процессоров для ноутбуков RDNA2 в конце этого квартала. Это, вероятно, означает конец мая или начало июня.
"В области графики выручка увеличивалась на устойчивый двузначный процент в годовом исчислении, поскольку продажи наших высокопроизводительных графических процессоров Radeon RX 6000 увеличились более чем вдвое по сравнению с предыдущим кварталом. Мы представили наш настольный графический процессор Radeon 6700 XT с лидирующей игровой производительностью в режиме 1440p в марте и готовимся к выпуску первых ноутбуков с нашей передовой мобильной архитектурой RDNA 2, которые будут представлены в конце этого квартала. Мы ожидаем, что продажи графических процессоров серии Radeon 6000 значительно вырастут в ближайшие кварталы по мере увеличения объемов производства", - сказала генеральный директор AMD Лиза Су во время отчета по результатам первого квартала.
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Каких-либо утечек от розничных продавцов с ноутбуками с этими графическими процессорами пока не было, однако появлялись утечки о самих графических процессорах следующего поколения Radeon RX 6000M. Пока в официальном драйвере появилась только Radeon RX 6600M. Это может означать, что модель на базе Navi 23 XM будет выпущена первой. AMD также работает над своими высокопроизводительными мобильными графическими процессорами Navi 22, а именно RX 6700M и RX 6800M. Они должны стать интересным вариантом для игровых ноутбуков при разрешении 1440p, которые сейчас постепенно становятся популярными среди геймеров.
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