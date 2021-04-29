Microsoft Office для Windows 10 получает большое обновление
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Microsoft постепенно отказывается от собственных приложений в Магазине Windows. В 2019 году Microsoft представила веб-приложение, позволяющим любому получить доступ к Office.com, не открывая браузер.
Microsoft сейчас работает над новой версией Office, которая заменит доступное в настоящее время приложение и будет выступать в качестве хаба для Word, PowerPoint и Excel. Новое приложение Office призвано предоставить пользователям более удобный бесплатный способ поиска, загрузки и просмотра документов Office.
Хотя центр Office всегда был веб-приложением, новая версия будет основана на новейших веб-технологиях (предположительно, WebView 2). В результате новое приложение Office для Windows 10 будет предлагать повышенную производительность, надежность и многое другое.
Помимо улучшений производительности, Microsoft также представляет новую функцию, которая позволит пользователям одновременно открывать более одного экземпляра веб-приложения.
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Компания не станет меняет интерфейс нового веб-приложения, но внесет несколько заметных улучшений. Например, появится новый заголовок приложения, а кнопка навигации сохранится для пользователей планшетов.
Согласно заявлению компании, новое приложение Office начнет развертывание в начале июня и станет доступным для всех к концу месяца.
«Пользователи без установленного Win32 смогут просматривать файлы непосредственно в приложении Office для настольных ПК и сравнивать документы путем запуска нескольких экземпляров приложения», - говорится в сообщении компании на странице администрирования Microsoft 365.
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Напомню, что приложение Office основано на Office.com и его можно использовать бесплатно с некоторыми ограничениями. Оно также поставляется с предустановленным обновлением Windows 10 за ноябрь 2019 г., и пользователям не требуется подписка на Office 365 для его использования.
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