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Сегодня в сети появилась более подробная информация о смартфоне LG V70 ThinQ. Ранее на этой неделе смартфон засветился в тесте на Geekbench, подтвердив, что LG разрабатывает флагманское устройство с процессором Snapdragon 888. На изображении ниже представлена предположительно задняя панель V70 ThinQ.

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Портал ITHome утверждает, что получил информацию о нескольких интересных особенностях смартфона V70 ThinQ. Судя по всему, LG планирует произвести менее 1000 единиц, которые, как предполагается, компания будет распространять внутри страны и среди членов FANDOM. Кроме имеющейся информации о Snapdragon 888 и 8 ГБ оперативной памяти, ITHome утверждает, что устройство также получит 6,5-дюймовый дисплей с частотой 120 Гц.

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Кроме того, смартфон предположительно имеет аккумуляторную батарею емкостью 5300 мАч, с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Если эти характеристики верны, то это станет серьезным улучшением по сравнению с V60 ThinQ. V70 ThinQ будет не только меньше огромного V60 ThinQ, но и будет иметь более качественный дисплей и емкую батарею.

Стоит напомнить, что компания LG решила завершить производство мобильных телефонов, так как в последние годы в этой нише компания терпит сплошные убытки и просто не в состоянии конкурировать с другими компаниями.