Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Как известнон компания Nvidia собирается перезапустить серию видеокарт RTX 3000 с новыми графическими процессорами со встроенным ограничителем майнинга. Согласно новой информации партнеры Nvidia уже проинформированы о том, что эти чипы начнут поставляться в середине мая. Новые графические процессоры называются LHR (Lite Hash Rate) и должны поставляться с включенной по умолчанию поддержкой технологии Resizable BAR.

Nvidia ранее заявляла, что не будет ограничивать производительность майнинга уже проданных графических процессоров. Nvidia не заинтересована в сокращении доходов от продажи карт для майнинга, а это довольно существенный объем. Однако, поскольку серия специализированных карт CMP HX уже выпущена, компания может сосредоточиться на восстановлении первоначального назначения видеокарт для компьютерных игр.

анонсы и реклама Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р Большое поступление RTX 3070 - цены выросли RTX 3080 - смотри цену RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Обновленные графические процессоры LHR получат другие обозначения с цифрой «2» вместо «0», например не GA102-200, а GA102-202. Идентификатор устройства PCI также будет отличаться, но с точки зрения игровой производительности чипы GAxx0 и GAxx2 будут одинаковыми.

реклама

Поставки новых графических процессоров начнутся в середине мая, а это означает, что заказчики начнут получать их примерно через месяц. Это должно привести к повышению уровня запасов графических процессоров для сборщиков ПК и геймеров, если майнеры не смогут найти очередной способ обхода блокировки и переключат свое внимание на линейку специализированных карт CMP HX.

В свежем сообщении также указывается, что GeForce RTX 3090 может не получить ограничитель майнинга. Тем не менее, она также получит GPU с обновленным кодовым названием GA102-302, что может иметь какое-то отношение ко включенной по умолчанию поддержке технологии Resizable BAR без необходимости обновлять BIOS карты.