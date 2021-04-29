Видеокарты GeForce RTX 30 с ограничителем майнинга появятся в следующем месяце
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Как известнон компания Nvidia собирается перезапустить серию видеокарт RTX 3000 с новыми графическими процессорами со встроенным ограничителем майнинга. Согласно новой информации партнеры Nvidia уже проинформированы о том, что эти чипы начнут поставляться в середине мая. Новые графические процессоры называются LHR (Lite Hash Rate) и должны поставляться с включенной по умолчанию поддержкой технологии Resizable BAR.
Nvidia ранее заявляла, что не будет ограничивать производительность майнинга уже проданных графических процессоров. Nvidia не заинтересована в сокращении доходов от продажи карт для майнинга, а это довольно существенный объем. Однако, поскольку серия специализированных карт CMP HX уже выпущена, компания может сосредоточиться на восстановлении первоначального назначения видеокарт для компьютерных игр.
Обновленные графические процессоры LHR получат другие обозначения с цифрой «2» вместо «0», например не GA102-200, а GA102-202. Идентификатор устройства PCI также будет отличаться, но с точки зрения игровой производительности чипы GAxx0 и GAxx2 будут одинаковыми.
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Поставки новых графических процессоров начнутся в середине мая, а это означает, что заказчики начнут получать их примерно через месяц. Это должно привести к повышению уровня запасов графических процессоров для сборщиков ПК и геймеров, если майнеры не смогут найти очередной способ обхода блокировки и переключат свое внимание на линейку специализированных карт CMP HX.
В свежем сообщении также указывается, что GeForce RTX 3090 может не получить ограничитель майнинга. Тем не менее, она также получит GPU с обновленным кодовым названием GA102-302, что может иметь какое-то отношение ко включенной по умолчанию поддержке технологии Resizable BAR без необходимости обновлять BIOS карты.
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