Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Браузер Google Chrome очень популярен, но заработал себе репутацию ресурсоемкого приложения. Edge также основан на Chromium (платформе, на которой работает Chrome), но Microsoft приняла различные меры для улучшения ситуации и решения проблем с низкой производительностью.

С помощью новой функции Microsoft планирует сократить количество анимаций, когда браузер Edge не используется. Это изменение является частью режима производительности, который был добавлен в этом месяце. Тестовая сборка Edge была недавно обновлена новым «режимом производительности», который даст браузеру преимущество по сравнению с конкурирующими браузерами как в Windows 10, так и в macOS. Экспериментальный режим производительности оптимизирует использование процессора и оперативной памяти, чтобы снизить потребление энергии, обеспечивая при этом хорошую скорость просмотра и отзывчивость.

анонсы и реклама Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р Большое поступление RTX 3070 - цены выросли RTX 3080 - смотри цену RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

В конце прошлой недели страница настроек Microsoft Edge была снова обновлена с дополнительной информацией о предстоящем режиме производительности. Microsoft теперь заявляет, что улучшения производительности будут зависеть от конфигурации устройства и привычек пользователя при просмотре, но пользователи заметят как минимум три изменения после включения дополнительной функции.

реклама

Компания предупредила, что потоковое видео будет менее плавным при использовании режима производительности. Аналогичным образом, анимация Microsoft Edge также будет замедляться. Microsoft вносит эти изменения, чтобы снизить нагрузку на процессор и увеличить время автономной работы мобильных устройств.

Третье изменение касается поведения спящих вкладок по умолчанию. Microsoft подтвердила, что фоновые / неактивные вкладки будут переходить в режим сна после пяти минут бездействия вместо двух часов.

Режим производительности Microsoft Edge, очевидно, появится как в Windows 10, так и в macOS, но в настоящее время он носит экспериментальный характер.