Microsoft увеличит скорость работы Edge в Windows 10 и macOS
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Браузер Google Chrome очень популярен, но заработал себе репутацию ресурсоемкого приложения. Edge также основан на Chromium (платформе, на которой работает Chrome), но Microsoft приняла различные меры для улучшения ситуации и решения проблем с низкой производительностью.
С помощью новой функции Microsoft планирует сократить количество анимаций, когда браузер Edge не используется. Это изменение является частью режима производительности, который был добавлен в этом месяце. Тестовая сборка Edge была недавно обновлена новым «режимом производительности», который даст браузеру преимущество по сравнению с конкурирующими браузерами как в Windows 10, так и в macOS. Экспериментальный режим производительности оптимизирует использование процессора и оперативной памяти, чтобы снизить потребление энергии, обеспечивая при этом хорошую скорость просмотра и отзывчивость.
В конце прошлой недели страница настроек Microsoft Edge была снова обновлена с дополнительной информацией о предстоящем режиме производительности. Microsoft теперь заявляет, что улучшения производительности будут зависеть от конфигурации устройства и привычек пользователя при просмотре, но пользователи заметят как минимум три изменения после включения дополнительной функции.
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Компания предупредила, что потоковое видео будет менее плавным при использовании режима производительности. Аналогичным образом, анимация Microsoft Edge также будет замедляться. Microsoft вносит эти изменения, чтобы снизить нагрузку на процессор и увеличить время автономной работы мобильных устройств.
Третье изменение касается поведения спящих вкладок по умолчанию. Microsoft подтвердила, что фоновые / неактивные вкладки будут переходить в режим сна после пяти минут бездействия вместо двух часов.
Режим производительности Microsoft Edge, очевидно, появится как в Windows 10, так и в macOS, но в настоящее время он носит экспериментальный характер.
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