Intel подтвердила выход Tiger Lake Refresh в конце года
В 2021 году компания Intel представит публике несколько архитектур: Rocket Lake, Jasper Lake, Ice Lake Xeon, Alder Lake и Tiger Lake-H. Серия Tiger Lake теперь разделена на четыре группы, но, по данным AnandTech, вскоре этот список будет увеличен до пяти. Сайт подтвердил, что компания Intel запустит процессоры Tiger Lake Refresh. Серия должна обеспечить небольшое увеличение частоты по сравнению с серией Tiger Lake-U.
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Согласно AnandTech, Intel в настоящее время не планирует обновление какой-либо другой архитектуры Tiger Lake. Тем не менее, в сети уже появлялись утечки об обновлении моделей H35, таких как Core i7-11390H, поэтому нет уверенности, является ли отчет AnandTech неточным или утечки основаны на неверной информации.
Только сегодня стало известно, что серия Tiger Lake-H45, вероятно, будет выпущена через две недели, поскольку первые производители ноутбуков начали постепенно рассказывать о своих будущих продуктах с такой архитектурой. Между тем обновления Tiger Lake-U не стоит ждать как минимум до третьего квартала. Во второй половине года Intel также запустит свою серию мобильных процессоров Alder Lake, поэтому серия Tiger Lake-R может появиться в то же время, предлагая чипы в нижнем сегменте мобильных процессоров Intel.
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