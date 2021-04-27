Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В 2021 году компания Intel представит публике несколько архитектур: Rocket Lake, Jasper Lake, Ice Lake Xeon, Alder Lake и Tiger Lake-H. Серия Tiger Lake теперь разделена на четыре группы, но, по данным AnandTech, вскоре этот список будет увеличен до пяти. Сайт подтвердил, что компания Intel запустит процессоры Tiger Lake Refresh. Серия должна обеспечить небольшое увеличение частоты по сравнению с серией Tiger Lake-U.

реклама

Согласно AnandTech, Intel в настоящее время не планирует обновление какой-либо другой архитектуры Tiger Lake. Тем не менее, в сети уже появлялись утечки об обновлении моделей H35, таких как Core i7-11390H, поэтому нет уверенности, является ли отчет AnandTech неточным или утечки основаны на неверной информации.

анонсы и реклама Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р Большое поступление RTX 3070 - цены выросли RTX 3080 - смотри цену RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Только сегодня стало известно, что серия Tiger Lake-H45, вероятно, будет выпущена через две недели, поскольку первые производители ноутбуков начали постепенно рассказывать о своих будущих продуктах с такой архитектурой. Между тем обновления Tiger Lake-U не стоит ждать как минимум до третьего квартала. Во второй половине года Intel также запустит свою серию мобильных процессоров Alder Lake, поэтому серия Tiger Lake-R может появиться в то же время, предлагая чипы в нижнем сегменте мобильных процессоров Intel.