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Windows 10 получает новое обновление, которое будет полезно пользователям, столкнувшимся с какими-либо проблемами с производительностью и стабильностью в игровых приложениях.

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Как недавно сообщалось, проблемы с производительностью и играми были обнаружены в двух обновлениях Windows 10: KB5001330 (обязательное исправление безопасности) и KB5000842 (дополнительное обновление).

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Еще в марте Microsoft выпустила дополнительное обновление KB5000842, направленное на устранение проблем с производительностью и печатью, вызванных мартовским обновлением. Как и ожидалось, это обновление привело к появлению еще большего количества проблем у некоторых пользователей, включая игровые.

Microsoft знала о проблемах с производительностью ещё в прошлом месяце. Однако, они каким-то образом остались в KB5001330, которое на прошлой неделе было выпущена в качестве обязательного обновления безопасности.

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Обязательное обновление безопасности применяется автоматически, и пользователь не может избежать его, если оно не приостановлено или не изменены настройки групповой политики. У пользователей Windows 10 Home нет групповых политик, и они могут приостанавливать обновления только на один месяц.

По мере того, как все больше пользователей устанавливали обязательное обновление, проблемы с играми всё шире обсуждались на различных тематических форумах. Компания Nvidia пошла на радикальный шаг и рекомендовала пользователям удалить последние обновления Windows 10, если у них наблюдается падение производительности.

Помимо проблем с играми, Windows 10 KB5001330 также приводит к "синему экрану смерти", временной ошибке профиля пользователя, проблемы с Windows Mixed Reality и корпоративным программным обеспечением.

В обновленных документах поддержки Microsoft наконец подтвердила, что проблемы в обновлениях Windows 10 действительно есть, но затрагивают небольшую группу пользователей. По заявлению компании, «производительность ниже ожидаемой» наблюдается при игре в полноэкранном режиме, оконном режиме без рамок и при использовании двух мониторов.

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«Небольшая группа пользователей сообщила о более низкой, чем ожидалось, производительности в играх после установки этого обновления. Большинство пользователей, затронутых этой проблемой, запускают игры в полноэкранном или оконном режиме без рамок и используют два или более мониторов», - отметили в Microsoft.

Тот факт, что Microsoft признала эту проблему, является многообещающим шагом, и компания уже выпускает обновление для её исправления. Согласно Microsoft, это исправление было выпущено со стороны серверной части, и оно не требует полноценного обновления системы.

Как это работает? Microsoft развертывает обновление со стороны сервера, которое автоматически отключит новый код, представленный в последних обязательных обновлениях. Чтобы откатить обновление кода, Microsoft изменила конфигурацию облака Центра обновления Windows.

Если устройство подключено к службе Windows Update, Microsoft удаленно отключит изменения кода, и устройство вернется к предыдущему «немодифицированному» коду, который работал.

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Серверное обновление постепенно развертывается в эти выходные, и пользователи ничего не увидят, при попытке проверить наличие обновлений. Некоторые затронутые пользователи сообщили, что игры стали работать без сбоев после проверки наличия обновлений и перезапуска систему вручную.

Таким образом, если вы можете войти в меню «Настройки» и вручную проверить наличие обновлений. Вам не нужно применять какие-либо обновления из Центра обновления Windows. После того как вы проверили наличие обновлений и ваше устройство установило связь с сервером Центра обновления Windows, необходимо перезагрузить устройство.

Этот патч полностью облачный, поэтому его нельзя проверить, сравнив версию ОС или номера сборок. Однако можно поиграть в затронутые проблемами игры и проверить разницу. Кроме того, никто не запрещает просто удалить обновления Windows 10 вручную.