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Сегодня в сети появились сведения обуспешной модификации консоли Commodore 64, позволившей его использовать для майнинга криптовалюты.

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Commodore 64 был выпущен CBM в далёеом 1982 году. Он оснащен процессором MOS Technology 6510 с частотой 1.023 МГц. Консоль оснащена 64 КБ оперативной памяти и 20 КБ постоянной памяти. В то время, вероятно, никто не ожидал, что это устройство когда-либо будет использоваться для майнинга криптовалюты на основе блокчейна, но современные реалии свидетельствуют о такой возможности.

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Это не первая попытка модифицировать старые консоли для майнинга криптовалюты. В прошлом месяце сообщалось о пользовательской модификации консоли Nintendo GameBoy, которая была модифицирован для майнинга биткойнов. То видео фактически вдохновило моддера сделать то же самое для консоли Commodore 64, котрая даже более старая чем GameBoy.

Производительность хэширования Commodore 64 составляет около 0,3 h/s, но, как утверждает автор, код написан на языке программирования C, а не на чистом машинном языке, который, может обеспечить 10-кратное повышение производительности, утверждает моддер. Commodore 64 можно модернизировать с помощью дополнительной карты под названием SuperCPU, которая увеличивает производительность еще в 20 раз, это также было проверено моддером. К сожалению, даже со всеми "наворотами" увеличение скорости далеко не так эффективно. Естественно никто в здравом уме не будет занимать добычей криптовалюты на сорокалетней консоли, но сам факт такой возможности довольно любопытен. Будем ждать очередных опытов над старьем от любителей поэкспериментировать.

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