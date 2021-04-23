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ASUS объявила о планах провести в мае мероприятие, на котором анонсирует новый флагман, обладающий высокой производительностью и компактным размером. Таймер обратного отсчета на веб-сайте компании показывает, что мероприятие начнется в пятницу, 12 мая.

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Тизер устройства с флагманской производительностью в компактном размере соответствует смартфону ZenFone 8 «Mini» (кодовое название Sake), о котором стало известно еще в марте. Подробности, обнаруженные анализом исходного кода ядра и прошивки, показали, что ASUS разрабатывает небольшой флагман, который может иметь 5,92-дюймовый Full HD+ дисплей с частотой обновления 120 Гц и процессор Snapdragon 888.

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ASUS на самом деле может разрабатывать три устройства, которые станут частью серии ZenFone 8. Вторым телефоном, известным как Picasso, может быть ZenFone 8 Pro с 6,67-дюймовым Full HD+ дисплеем с неизвестной частотой обновления и процессором Snapdragon 888. Ранее сообщалось, что предполагаемый ZenFone 8 Pro может иметь камеры, очень похожие на таковые в ZenFone 7, за исключением дополнительного 24-мегапиксельного датчика изображения.

Также есть сведения о существовании третьего устройства линейки ZenFone 8 под кодовым названием Vodka. К сожалению, о нем практически ничего не известно, потому что в исходном коде ядра было очень мало ссылок. Тем не менее, в прошлом месяце в Google просочились названия ряда новых телефонов, в том числе ZenFone 8 Flip, так что ASUS вполне может готовиться к выпуску смартфона с форм-фактором, аналогичным Samsung Galaxy Z Flip, по крайней мере, если судить по его названию.

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Конечно, ничто из описанного не следует считать стопроцентной информацией, хотя тизеры на веб-сайте ASUS о компактном телефоне, обладающем высокой производительностью, внушают уверенность, что ZenFone 8 Mini все-таки появится. Остается подождать,пока компания не проведет свое мероприятие 12 мая.