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Компания Xiaomi представила в Индии новую серию смартфонов, включающую два утройства: Mi 11X и Mi 11X Pro. Mi 11X Pro оснащен чипсетом Snapdragon 888, тройным блоком камер с основным датчиком на 108 Мп, тогда как Mi 11X поставляется с чипсетом Snapdragon 870 и 48 Мп основной камерой. Оба устройства имеют Super AMOLED дисплей с частотой 120 Гц, быструю зарядку и многое другое по привлекательной цене.

Mi 11X и Mi 11X Pro являются существующим устройствам, выпущенным компанией на других рынках. Mi 11X - это переименованный Redmi K40, который также известен во всем мире как POCO F3, а Mi 11X Pro - это переименованный Redmi K40 Pro+, и спецификации этих устройств остаются неизменными независимо от бренда.

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Как было сказано, Mi 11X Pro оснащен новым чипсетом Qualcomm Snapdragon 888, а также 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 и хранилищем UFS 3.1 объемом до 256 ГБ. Mi 11X, с другой стороны, оснащен процессором Snapdragon 870, который является улучшенной версией предыдущего флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 865/865 Plus. Он имеет 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Следующим различием между двумя устройствами являются камеры. Mi 11X Pro оснащен 108-мегапиксельным датчиком Samsung ISOCELL HM2, который также можно увидеть на других суб-премиум-устройствах Xiaomi и Redmi, таких как Mi 10i и Redmi Note 10 Pro/Pro Max. Другие бренды также использовали тот же датчик 108 Мп на своих устройствах среднего класса, таких как Realme 8 Pro и Motorola Moto G60. Не Pro версия смартфона оснащена 48-мегапиксельным датчиком Sony IMX582, который уже устанавливался на Mi 9T/Redmi K20. Помимо различных основных камер, оба устройства оснащены сверхширокоугольной камерой на 8 Мп и телеобъективом на 5 Мп. Все эти камеры поддерживают ночной режим для фото и видео. Кроме того, на передней панели обоих телефонов есть 20-мегапиксельная селфи-камера.

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Оба этих устройства оснащены 6,67-дюймовым AMOLED дисплеем разрешением Full HD+. Дисплей имеет частоту обновления 120 Гц и заявленную пиковую яркость 1300 нит. Кроме того, дисплей также поддерживает функцию True Tone, которая регулирует цветовую температуру дисплея в зависимости от окружающего освещения, как и на смартфонах Apple. В дополнение к переднему датчику освещения, серия Mi 11X оснащена вторым датчиком освещения на задней панели для плавной автоматической регулировки яркости. Дисплей также имеет поддержку HDR10+ и программный MEMC, чтобы компенсировать отсутствие адаптивной частоты обновления. Кроме того, оба смартфона умеют повышать качество SD видео до разрешения HD с помощью AI.

Из остальных особенностей стоит отметить аккумуляторные батареи емкостью 4520 мАч с быстрой проводной зарядкой мощностью 33 Вт, дактилоскопический датчик, расположенный на боковой поверхности устройств, а также стереодинамики с поддержкой Dolby Audio. Что касается программного обеспечения, то серия Mi 11X работает на Android 11 с оболочкой MIUI 12 из коробки.

Mi 11X с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти в Индии стоит около 400 долларов США, а вариант 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти стоит около 427 долларов США.

Mi 11X Pro с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилищем оценен в 535 долларов, а вариант с 8 ГБ и 256 ГБ будет доступен за 560 долларов.