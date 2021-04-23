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Не многие ожидали, что Apple оснастит iPad Pro 2021 года собственным чипсетом M1, который можно найти в ноутбуках MacBook Air и настольных компьютерах Mac Mini. Скачок производительности по сравнению с чипом A12Z Bionic в iPad Pro 2020 года может быть огромным, поскольку Apple заявляет на странице продукта, что M1 iPad Pro предложит «на 50% более высокую производительность процессора» и «на 40% более быструю графику». Помня об этом, Max Tech пошел дальше и создал несколько сценариев потенциальных тестов производительности, в которых iPad Pro 2021 года превзойдет Samsung Tab S8 за несколько месяцев до того, как последний будет выпущен. Учитывая оценки, становится ясно, почему канал не сравнил цифры с уже выпущенным Tab S7 с процессором Snapdragon 865+.

Тесты основаны на предположении, что Samsung Tab S8 будет оснащаться чипом Snapdragon 888. Apple просто удивила всех, установив чипсет M1 в iPad Pro, и, возможно, у Samsung тоже есть козырь в рукаве. Популярный YouTube канал также сравнил M1 iPad Pro с M1 MacBook Air, не забывая при этом, что для форм-фактора планшета потребуется вариант процессора с более низким энергопотреблением. Первым тестом стал многоядерный Geekbench 5: MacBook Air набрал 7508 баллов, а оценка iPad Pro составила 7042 балла. В многоядерном тесте iPad Pro A12Z набирает 4712 баллов, что примерно совпадает с заявленным Apple приростом производительности в 50%. Максимальный результат для Snapdragon 888 составляет 3810 баллов.

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При тестировании в Geekbench Metal, который использует графическую часть чипсета, результат MacBook Air составляет 18 815 баллов, а iPad Pro 16 855 баллов. Тем не менее, самым печальным для Samsung стал запуск GFXBench 1440p Aztec Ruins в фоновом режиме, при этом MacBook Air выдавал около 69,85 кадров в секунду, а M1 iPad Pro имел результат 63,5 кадра в секунду. Эти результаты сравнивали с Samsung Galaxy S21 Ultra на Snapdragon 888, который показал жалкие 27 кадров в секунду. Очевидно, что тесты были тщательно подобраны, чтобы показать Apple M1 в наиболее приглядном свете, но превосходство над потенциальным Samsung Tab S8 с Snapdragon 888 более чем в 2,3 раза выглядит феноменально для iPad Pro 2021 года с M1.