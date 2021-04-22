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Battlefield выйдет на мобильных устройствах

Время выхода игры пока не сообщается, но это произойдет уже в текущем году
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 DICE объявила, что франшиза Battlefield выйдет на мобильные устройства в следующем году. Предстоящий выпуск станет первым случаем, когда популярный шутер от первого лица появится на телефонах и планшетах, что даст игрокам возможность играть в Battlefield в любом месте.

 Согласно сообщению в блоге на веб-сайте EA, игра разрабатывается в сотрудничестве с DICE, разработчиком Industrial Toys и Battlefield. 

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 «Не заблуждайтесь, это отдельная игра. Игра, совершенно отличная от той, которую мы делаем для консолей и ПК, разработанная специально для мобильной платформы», - сказал Оскар Габриэльсон, генеральный директор DICE.

 По словам Габриэльсона, новая игра создается с нуля и предлагает «полноценный опыт, основанный на навыках». Игра уже находится в стадии тестирования, более подробная информация будет представлена позже в этом году. Неясно, будет ли в грядущей игре такой же многопользовательский режим, которым славится франшиза, включая режимы Domination и Team Deathmatch.

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 Мобильная Battlefield разрабатывается отдельно от игры, которая выйдет на PlayStation, Xbox и ПК. DICE заявила, что у нее самая большая команда разработчиков, когда-либо работавшая над этой игрой, что дает определенную надежду на высокое качество и отличный игровой процесс.

 Мобильный рынок просто огромен и уже занят такими хитами, как Call of Duty и PUBG Mobile, последняя из которых уже превысила один миллиард загрузок. Между тем, EA недавно объявила, что Apex Legends, у которой уже 100 миллионов игроков, скоро также начнет тестирование на мобильных устройствах. Мобильные устройства стали более функциональными, чем когда-либо, поэтому неудивительно, что Battlefield также выходит на мобильных телефонах и планшетах.

 EA заявила, что не будет присутствовать на выставке E3 в этом году, которая этим летом станет виртуальной. Однако возможно, разработчик проведет собственную презентацию, где сможет продемонстрировать, над чем он работает в настоящее время, в том числе Battlefield для мобильных устройств.

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