Nokia X20 не получит зарядного устройства в комплекте
HMD Global недавно анонсировала несколько новых бюджетных смартфонов, в том числе серию Nokia X. Постепенно всё больше информации о новых устройствах становится доступно общественности. Сегодня появилось любопытное сообщение, что в комплекте со смартфоном Nokia X20 не будет зарядного устройства.
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На странице продукта Nokia X20 есть раздел об экологической безопасности, в котором упоминается, что устройство не будет поставляться с зарядным устройством в коробке.
«В комплект не входит сетевое зарядное устройство из пластика, а благодаря 100% компостируемому корпусу мы уменьшили воздействие Nokia X20 на окружающую среду», - говорится на сайте Nokia.
Этот шаг последовал за аналогичным решением компании Apple. Когда в прошлом году была выпущена серия iPhone 12, Apple объявила, что в комплект не будут входить наушники или зарядное устройство. Компания заявила, что это уменьшит упаковку, снизит добычу полезных ископаемых и выбросы, связанные с производством и выпуском новых продуктов.
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Идея состоит в том, чтобы сократить количество электронных отходов, аналогичный подходу Nokia. Насколько большое влияние эти шаги окажут на окружающую среду, еще неизвестно. Обе компании, вероятно, предполагают, что у большинства пользователей уже есть необходимые аксессуары для работы с их устройствами.
Для многих людей комплектация смартфона имеет большое значение при решении о покупке, и отсутствие зарядного устройства может сыграть злую шутку с будущими продажами телефона, хотя Nokia X20 позиционируется как относительно доступное устройство по цене всего 415 долларов.
Что касается спецификаций, то Nokia X20 оснащен 6,67-дюймовым дисплеем разрешением Full HD+, до 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 4470 мАч и задним модулем из четырех камер, включая основную камеру на 64 Мп с оптикой ZEISS. Выход смартфона запланирован на следующий месяц.
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