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Диспетчер задач Windows 10 является важной частью функциональности рабочего стола, которую можно улучшить с помощью поддержки новых элементов управления. В последних предварительных сборках Диспетчер задач Windows был снабжен двумя новыми функциями, включая новую опцию для уменьшения использования системных ресурсов.

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С помощью диспетчера задач пользователь может отслеживать использование памяти, процессора, диска и сети всеми запущенными процессами. Можно принудительно закрыть такие процессы через диспетчер задач, а также найти установленный каталог программы. То есть диспетчер задач позволяет обнаруживать проблемные процессы и прекращать их работу.

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За последние пару лет Microsoft внесла множество мелких изменений в диспетчер задач по разным причинам. Например, обновление Windows 10 за май 2020 года добавило поддержку показаний температуры графического процессора в диспетчер задач, чтобы можно было видеть, насколько сильно нагревается видеокарта при работе с различными игровыми приложениями.

В обновлении Windows 10 Sun Valley Microsoft представит поддержку «дросселирования», которое обычно означает сокращение системных ресурсов. Новая функция под названием «Эко-режим» направлена на выявление ресурсоемких приложений и предоставление пользователям возможности регулировать использование памяти и ЦП.

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Эта функция особенно полезна, когда приложения потребляют много ресурсов, и пользователь не хочет завершать процесс, потому что не сохранил свою работу. Используя режим Eco, пользователи могут ограничить его потребление и отдать приоритет другим приложениям. При правильном использовании можно добиться улучшения общей производительности своего компьютера.

Эко-режим особенно пригодится при работе на ноутбуках. Большинство людей знают, что емкость аккумуляторов ноутбуков уменьшается по мере увеличения количества циклов зарядки. В Windows 10 21H2 диспетчер задач позволит регулировать работу системы, чтобы ограничить пиковую потребляемую мощность.

Также стоит отметить, что обновление Windows 10 Sun Valley добавит поддержку новых процессов Microsoft Edge в диспетчере задач. После обновления пользователи смогут отслеживать потребление ресурсов Microsoft Edge.