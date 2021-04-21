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Серия процессоров Intel Core 12-го поколения будет первой с новым разъемом LGA1700, а также поддержку PCIe Gen5 и оперативную память стандарта DDR5. Компания точно не определилась с долговечностью своей будущей платформы, но она должна поддерживаться как минимум двумя поколениями процессоров: Alder Lake и Raptor Lake. Ходили слухи, что поддержка может также распространиться на третью серию, но об этом сейчас слишком рано говорить.

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На вкладке «Предстоящие изменения» HWiNFO сообщается, что скоро будет поддерживаться Raptor Lake Platform Controller HUB (PCH). Разработчики не раскрывают, является ли это предварительной поддержкой на основе запрещенной документации или первых инженерных образцов, которые, насколько известно, еще не были распространены. Однако возможно, что чертежи для следующего поколения PCH уже доступны разработчикам этого популярного инструмента для мониторинга:

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О самом поколении Raptor Lake известно немного, за исключением того, что просочилось в прошлом месяце. Серия будет выпущена как для мобильных устройств, так и для настольных компьютеров, как и в случае с процессорами Alder Lake. Intel утверждает, что наиболее важным обновлением являются «новые изменения ядра гибридного процессора для повышения производительности», которые указаны как для мобильных версий, так и для настольных. На этом слайде также перечислены поддержка LPDDR5X для мобильных версий и улучшенный кэш ЦП для настольных моделей, что должно повлиять на повышение производительности в играх.

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Ожидается, что Raptor Lake дебютирует как серия Core 13-го поколения в 2022 году. Эта серия будет конкурировать с процессорами AMD Zen4, которые уже должны быть доступны к тому моменту.