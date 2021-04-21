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Microsoft Edge получает новую функцию, которая сделает текст, который вы видите на веб-странице, более плавным, четким и легким для чтения. Эта функция называется ClearType и представляет собой технологию, которая улучшает читаемость текста, особенно на ЖК-мониторах.

ClearType была добавлена в Microsoft Edge с Canary build 91.0.862.0. Microsoft отметила, что эта функция является эксклюзивной для Windows 10, и пользователи могут включить ее, чтобы настроить параметры контрастности и гаммы.

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Если вы не заметили проблем с отображением шрифтов в Edge, скорее всего, не заметите никакой разницы после включения данной функции. В основном это связано с тем, что она предназначена только для тех, кто использует дополнительный модуль ClearType Text Tuner в Windows 10.

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Как уже упоминалось, ClearType Text Tuner встроен в операционную систему, и изменение настроек ClearType может помочь, когда Windows не может корректно отображать шрифты для определенных дисплеев. После включения Edge будет поддерживать многоцветное затенение ClearType, и текст на некоторых веб-сайтах будет более читаемым и плавным, особенно на ЖК-дисплеях, где шрифты часто могут выглядеть неровными.

Microsoft Edge 90 также поставлялся с улучшениями рендеринга шрифтов в прошлом году, и возможно, что Microsoft сейчас пытается улучшить систему рендеринга веб-страниц в Edge.