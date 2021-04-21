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Apple представила 24-дюймовый iMac на чипсете M1

Он получит 7-ядерный или 8-ядерный графический процессор и широкий выбор цветового оформления
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 Событие Apple Spring Loaded 2021 года стало стартовой площадкой для первого iMac с процессором M1, который имеет 24-дюймовый дисплей и широкий выбор цветов: зеленый, желтый, оранжевый, розовый, фиолетовый, синий и серебристый. Модернизированный iMac имеет более тонкую конструкцию толщиной всего 11,5 мм по сравнению с его предшественниками, при этом Apple утверждает, что чипсет M1 позволил уменьшить объем iMac на 50 процентов по сравнению с 21,5-дюймовым вариантом.

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 Дисплей - одна из ключевых особенностей 24-дюймового M1 iMac. Как всегда он выполнен по технологии Retina, имеет яркость 500 нит, разрешение 4480x2520 с плотностью 218 пикселей на дюйм и технологию True Tone. С добавлением чипсета Apple 24-дюймовый iMac может использовать 7-ядерный или 8-ядерный графический процессор для отображения графики, причем в компании заявляют, что производительность графического процессора в таких приложениях, как Photoshop, увеличивается в 2 раза. Этот процессор также обеспечивает на 85 процентов более высокую общую производительность, что позволяет 24-дюймовому iMac 2021 года значительно превзойти более старые модели.

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 Дополнительные функции включают в себя клавиатуру Magic Keyboard с Touch ID, мышь Magic Mouse и два порта Thunderbolt на задней панели. В результате радикального обновления iMac получил новую камеру FaceTime HD 1080p, набор из трех микрофонов и акустическую систему с шестью динамиками, что значительно улучшило работу пользователя с мультимедиа. Неудивительно, что операционная система macOS Big Sur Macintosh используется в сочетании с чипсетом Apple M1 для достижения максимальной производительности с iMac 2021 года.

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 Apple рекламирует пару конфигураций обновленного iMac 24, который будет доступен для заказа с 30 апреля и должен начать поставляться во второй половине мая. IMac M1 с 7-ядерным графическим процессором, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ SSD и выбором зеленого, розового, синего или серебристого цвета стоит от 1299 долларов США. Вариант с 8-ядерным графическим процессором, который также дополнительно доступен в желтом, оранжевом и фиолетовом цветах, стоит от 1499 долларов США.

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