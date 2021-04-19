Задержка памяти видеокарт AMD на архитектуре RDNA2 лучше, чем у NVIDIA Ampere
В сети появился независимый тест, написанный на OpenCL, который измеряет задержку в кеш-памяти графического процессора. Тест показывает, что, несмотря на наличие кэша третьего уровня, которого нет у графического процессора конкурента, Radeon RX 6800 XT на базе AMD RDNA2 имеет тот же уровень задержки, что и NVIDIA GeForce RTX 3090. Все, что находится между 64 КБ и 1 ГБ, демонстрирует преимущество кэша AMD RDNA L3 под названием Infinity Cache с меньшей задержкой.
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Как отмечает Chips and Cheese, задержка между кешами L1 и L2 на графическом процессоре NVIDIA GA102 составляет более 100 нс по сравнению с 66 нс для кэша от L2 до L0 на графическом процессоре AMD Navi 21. Автор теста считает, что этим можно объяснить отличную производительность графических процессоров AMD на архитектуре RDNA2 при более низких разрешениях.
Производители графических процессоров отмечают важность больших и эффективных кешей памяти. Кэш второго уровня NVIDIA GA100 увеличился до 40 МБ, что в семь раз больше, чем у GV100 (Volta). AMD первой использовала память с высокой пропускной способностью в чипах графического процессора, которая теперь используется исключительно в серии Instinct с архитектурой CDNA. В то же время компания разработала Infinity Cache для своей игровой архитектуры Radeon RX (RDNA).
Кроме того, можно ознакомиться со старыми архитектурами AMD и NVIDIA, где хорошо просматривается заметное улучшение задержек при переходе от старых к самым современным архитектурам.
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