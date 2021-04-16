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Netac анонсировала выход 10 ГГц модулей памяти DDR5

Однако ждать придется еще около двух лет
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 Мы медленно приближаемся к эпохе оперативной памяти стандарта DDR5, которая, как ожидается, начнется с выходом процессоров AMD на архитектуре Zen 4 и Intel Alder Lake-S в конце этого года. Согласно спецификациям JEDEC, стандартный диапазон скоростей для памяти DDR5 составляет 3200-4800 МГц, при этом по оценкам, многие высокопроизводительные модули смогут выдавать до 8400 МГц. Как и в случае с DDR4, первые пару лет наиболее распространенными модулями станут экземпляры с показателями скорости от 4000 до 5000 МГц.

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 Однако, подобно тому, как производительность в 4000 МГц является одной из лучших для модулей DRR4, многие производители памяти DDR5 будут стремиться достигнуть заветных 10000 МГц, при этом 8400 МГц станет нормой. Один из производителей памяти, компания Netac, начала исследования и разработку своих модулей DDR5 и стремится к отметке 10 ГГц.

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 Netac использует микросхемы памяти DDR5 производства Micron (Z9ZSB), и, по словам компании, инженерные 2 Гб образцы работают со стандартной частотой 4800 МГц и таймингами 40-40-40. Эти микросхемы памяти используют корпус FBGA с 82 контактами.

 Точных сроков выхода высокоскоростных модулей памяти с частотой 10 ГГц никто назвать не решится, учитывая, что потребуется некоторое время, чтобы новый стандарт стал массовым, но можно ожидать этого к концу 2022 или началу 2023 года.

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