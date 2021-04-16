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Google Earth получил функцию 3D Timelapse, которая показывает, насколько изменилась наша планета с 1984 года. Поисковый гигант заявил, что объединился с лабораторией CREATE Lab Университета Карнеги-Меллона для создания технологии, лежащей в основе новой функции, которая, по словам Google, является самым большим дополнением платформs с 2017 года.

"С помощью Timelapse в Google Earth 24 миллиона спутниковых снимков за последние 37 лет были скомпилированы в интерактивный 4D-интерфейс, Теперь любой может наблюдать за развитием времени и стать свидетелем почти четырех десятилетий планетарных изменений", - сказала Ребекка Мур, директор Google Earth, Earth Engine & Outreach.

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Чтобы просмотреть замедленную съемку в Google Earth, перейдите по этой ссылке, чтобы увидеть, как многое изменилось за последние несколько десятилетий. Google сказала, что можно выбрать любое место на планете, где необходимо увидеть течение времени. Поисковый гигант также создал платформу для повествования под названием voyager, которая предлагает интерактивные экскурсии по меняющимся лесам и расширению городов.





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"За последние полвека на нашей планете произошли быстрые изменения в окружающей среде - больше, чем когда-либо в истории человечества. Многие из нас испытали эти изменения в наших собственных сообществах. Я сама была среди тысяч калифорнийцев, эвакуированных из своих домов во время пожаров в штате в прошлом году. Для других последствия изменения климата кажутся абстрактными и далекими, как таяние ледяных шапок и отступление ледников. С помощью Timelapse в Google Earth есть более четкая картина нашей изменяющейся планеты прямо у нас под рукой - такая, которая показывает не только проблемы, но и решения, а также завораживающе красивые природные явления, которые разворачиваются на протяжении десятилетий", - сказала Мур.

Чтобы добавить в Google Earth анимированные покадровые изображения, компания заявила, что с 1984 по 2020 год собрала более 24 миллионов спутниковых изображений, используя данные правительства США, Европейского Союза и НАСА. Затем компания объединила 20 петабайт спутниковых снимков в единую видеомозаику размером 4,4 терапикселя. По данным Google, это примерно 530 000 видео в разрешении 4K. Google заявила, что все вычисления выполнялись в ее центрах обработки данных с нулевым выбросом углерода и 100% совместимостью с возобновляемыми источниками энергии.

Google Earth ранее уже представляла на платформе функцию Timelapse в 2013 году, показывая двухмерные изображения планеты с 1984 по 2012 год. Новая обновленная функция предлагает более захватывающий опыт и самые свежие данные. Как показывают видеоролики, за последние 37 лет многое изменилось.

Google заявила, что планирует обновлять функцию в Google Earth ежегодно в течение следующего десятилетия.

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"Мы надеемся, что эта точка зрения на планету послужит основой для дискуссий, будет способствовать открытиям и изменит взгляды на некоторые из наших самых насущных глобальных проблем", - сказала Мур.