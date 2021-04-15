GeForce RTX 3060 получит новый GPU GA106-302 с блокировкой майнинга
Согласно информации HKEPC, компания NVIDIA собирается выпустить новый вариант графического процессора Ampere с улучшенной функцией ограничения майнинга криптовалют. Новый графический процессор под кодовым названием GA106-302 заменит существующие ныне GA106-300 в видеокартах GeForce RTX 3060. Этот новый чип получит обновленный идентификатор устройства PCI, который сделает любые существующие драйверы бесполезными.
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Как известно, около двух месяцев назад NVIDIA объявила о том, что их видеокарта среднего уровня GeForce RTX 3060 станет первой, получившей поддержку технологии Resizable BAR и ограничитель алгоритма криптомайнинга. Несмотря на принятые меры и заботу об игроках, было быстро обнаружено, что видеокарта по-прежнему прибыльна даже с включенным ограничителем майнинга. Что еще хуже, NVIDIA сама случайно выпустила драйвер, который удалил тот самый ограничитель, который ранее реализовал производитель. Это сделало всю кампанию против майнинга бесполезной.
Что касается нового графического процессора GA106-302, то он не только не будет работать с новым драйвером, но также будет иметь дополнительные механизмы, гарантирующие, что майнинг Ethereum на GeForce RTX 3060 по-прежнему будет проблематичным (интересно на сколько долго). Никаких других изменений, включая тактовые частоты, обновление процессора не принесет.
Ожидается, что новый графический процессор GA106-302 будет выпущен ориентировочно в мае, это указывает на то, что NVIDIA только недавно приняла решение перейти на новый вариант чипа. Стоит отметить, что потребители никак не смогут внешне понять, к какой именно ревизии будет относиться графический процессор в купленной ими видеокарте. Переход будет происходить постепенно, поэтому на рынке какое-то время будут присутствовать оба варианта видеокарты GeForce RTX 3060.
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Источник: Videocardz.
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