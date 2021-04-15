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Согласно информации HKEPC, компания NVIDIA собирается выпустить новый вариант графического процессора Ampere с улучшенной функцией ограничения майнинга криптовалют. Новый графический процессор под кодовым названием GA106-302 заменит существующие ныне GA106-300 в видеокартах GeForce RTX 3060. Этот новый чип получит обновленный идентификатор устройства PCI, который сделает любые существующие драйверы бесполезными.

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Как известно, около двух месяцев назад NVIDIA объявила о том, что их видеокарта среднего уровня GeForce RTX 3060 станет первой, получившей поддержку технологии Resizable BAR и ограничитель алгоритма криптомайнинга. Несмотря на принятые меры и заботу об игроках, было быстро обнаружено, что видеокарта по-прежнему прибыльна даже с включенным ограничителем майнинга. Что еще хуже, NVIDIA сама случайно выпустила драйвер, который удалил тот самый ограничитель, который ранее реализовал производитель. Это сделало всю кампанию против майнинга бесполезной.

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Что касается нового графического процессора GA106-302, то он не только не будет работать с новым драйвером, но также будет иметь дополнительные механизмы, гарантирующие, что майнинг Ethereum на GeForce RTX 3060 по-прежнему будет проблематичным (интересно на сколько долго). Никаких других изменений, включая тактовые частоты, обновление процессора не принесет.

Ожидается, что новый графический процессор GA106-302 будет выпущен ориентировочно в мае, это указывает на то, что NVIDIA только недавно приняла решение перейти на новый вариант чипа. Стоит отметить, что потребители никак не смогут внешне понять, к какой именно ревизии будет относиться графический процессор в купленной ими видеокарте. Переход будет происходить постепенно, поэтому на рынке какое-то время будут присутствовать оба варианта видеокарты GeForce RTX 3060.

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Источник: Videocardz.