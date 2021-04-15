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Microsoft тестирует несколько новых функций для Windows 10, и последняя предварительная сборка внесла несколько больших изменений, включая возможность обновления Paint через Microsoft Store. Кроме того, в предварительных сборках есть еще одно заметное изменение - это новая опция в меню питания, которая позволяет перезапускать приложения при выходе и повторном входе.

Для тех, кто не знает, некоторые приложения (в основном UWP) имеют возможность зарегистрироваться для перезапуска. Это полезно, когда пользователь хочет вернуться к тому, что делал после перезагрузки системы. В Windows 10 версии 21H1 или более ранней эта опция привязана к приложению Windows Settings.

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С обновлением Windows 10 Sun Valley компания Microsoft добавляет этот параметр в меню питания, доступ к которому можно получить через меню «Пуск». Как показано на снимке экрана ниже, новая опция «Перезапустить приложения» появится в разделе «Сон, выключение и перезапуск». Если этот параметр включен, Windows сохранит перезапускаемые приложения и восстановит их при следующем входе в систему.

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Windows 10 автоматически перезапустит любое из приложений, которые можно перезапустить, без закрытия каких-либо приложений и входа в систему после перезагрузки.

Как уже отмечалось, эту функцию уже можно включить в Windows 10 версии 20H1, выбрав «Настройки»> «Учетные записи»> «Параметры входа»> «Перезапустить приложения».

Microsoft также представляет новую папку «Инструменты Windows» в проводнике, чтобы заменить «Инструменты администрирования» и организовать расширенные инструменты администрирования для опытных пользователей.

Страница административных инструментов на панели управления включает все версии Windows 10 и является собирательным названием для расширенных инструментов в системе. Центр, который теперь переименовывается в «Инструменты Windows», будет включать ярлыки для расширенных приложений, таких как командная строка, очистка диска Windows, PowerShell, редактор реестра, групповая политика и другие.

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В настоящее время можно получить доступ к более чем 40 приложениям из папки Windows Tools.

Ярлык для папки «Инструменты Windows» доступен в меню «Пуск», но, поскольку это апплет панели управления, к нему также можно получить доступ через панель управления. Помимо панели управления, пользователи также могут получить доступ к этой функции, введя команду «control admintools» в командной строке.

Панель инструментов Windows является преемником инструментов администрирования, и вполне вероятно, что в будущих обновлениях Windows появятся дополнительные инструменты.