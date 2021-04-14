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В настоящее время получить видеокарты довольно сложно, и теперь продавцы видеокарт придумали новую аферу, выдавая себя за компании AMD и XFX, чтобы заставить владельцев Radeon RX 580 вернуть их за аналогичные GeForce. Эквивалент GeForce не менее эффективен в играх, но не обеспечивает такой хорошей производительности в майнинге, что отражается на стоимости при перепродаже.

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Китайские дилеры использовали поддельное письмо, которое выглядело так, как будто оно пришло от AMD и XFX, чтобы заставить пользователей вернуть свои карты из-за нестабильной работы, возникшей по причине производственного дефекта. Таких проблем не наблюдалось, и большинство людей знают, что выпуск Radeon RX 580 был прекращен некоторое время назад, но случайный покупатель может этого не знать. Мошенники обменивают AMD Radeon RX 580 4 ГБ и Radeon RX 580 8 ГБ на GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1060 3 ГБ соответственно. Иногда мошенники даже предлагали двойную стоимость карты, если жертва не хотела обменивать ее на эквивалент GeForce.

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Для тех, кто действительно стал жертвой махинаций, GeForce GTX 1060 3GB в принципе была не плохой альтернативой для игр и хорошо себя показывает в сравнении с AMD RX 580. Основное различие между двумя картами заключается в том, что RX 580 намного лучше справляется с добычей криптовалют. Это привело к тому, что RX 580 значительно выросла в цене вплоть до 500 долларов, в то время как стоимость GTX 1060 3GB осталась на уровне 225 долларов. Карта RX 580 может приносить более 3 долларов в день при майнинге Ethereum, а GeForce GTX 1060 3 ГБ может приносить только около 1,2 доллара в день.

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AMD и XFX заявили, что эти отзывы являются фальшивыми и их следует игнорировать. AMD, кроме того, заявила, что подаст судебный иск против этих продавцов за распространение дезинформации и незаконное использование брендов AMD.