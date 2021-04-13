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Сегодня вторник, и как обычно время для выхода патчей системы Windows 10. Новый патч доступен через Центр обновления Windows, но пользователи также могут загрузить автономные установщики Windows 10 KB5001337, если они хотят применить его вручную без подключения к Интернету.

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Windows 10 KB5001337 - это обновление безопасности, которое можно загрузить или установить только на компьютерах с версией 1909 (обновление за ноябрь 2019 г.). В нем есть некоторые исправления безопасности, но есть и общие улучшения системы.

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Если вы используете версию 20H2 или 2004, то на вашем устройстве будет установлена Windows 10 Build 19042.928. Чтобы узнать больше об обновлениях версии 20H2, можно прочитать статью на английском языке по этой ссылке.

Что касается Windows 10 версии 1909 пользователи получат накопительное обновление 2021-04 для Windows 10 версии 1909 для систем на базе x64 (KB5001337)

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Ссылка для скачивания Windows 10 KB5001337 64-разрядная и 32-разрядная (x86).

Полный список изменений

1. Помимо улучшений безопасности, Windows 10 Build 18363.1500 переключит браузер на Edge на основе Chromium, если используете обычный Microsoft Edge. По заявлению компании, устаревшая версия Edge больше не поддерживается и будет заменена версией Chromium в апрельском обновлении.

2. Это накопительное обновление также устранит проблемы для тех, кто использует режим Internet Explorer в Microsoft Edge, и улучшит элементы управления групповой политикой.

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3. Windows 10 Build 18363.1500 решает проблему, из-за которой подключенные USB 3.0 устройства перестают работать при перезапуске. Точно так же Microsoft исправила еще одну проблему, из-за которой пользователи не могли изменять или отключать тачпад из-за неизвестных настроек администратора.

4. Окончание поддержки Windows 10 версии 1909

Microsoft уже подтвердила, что обновление Windows 10 November 2019 Update (версия 1909) прекращает работу, и теперь пользователи вынуждены обновляться до более новой версии операционной системы.

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Microsoft также сообщает, что если не выполнить обновление вручную, устройство будет обновлено автоматически. В некоторых случаях предупреждение об окончании срока службы помечается на панели задач с помощью всплывающего сообщения, но есть проблема. Некоторые пользователи не могут выполнить обновление до версии 20H2/2004 из-за загадочных проблем.

В этом случае необходимо вручную загрузить и установить версию 20H2 с помощью Media Creation Tool или Update Assistant.