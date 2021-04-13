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AMD объявила, что ее APU серии Ryzen 5000G под кодовым названием Cezanne начали поставляться OEM-производителям, но самое важное, что они будут доступны на розничном рынке, но чуть позже в течение года. AMD анонсировала три основные модели мощностью 65 Вт, которые получили от четырех до восьми ядер Zen 3, а также графику Vega. AMD не сообщила цены на эти процессоры, вероятно, они станут известны во время розничного запуска в конце этого года.

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По сравнению с Intel Core i7-10700, AMD утверждает, что её чипы на 38% быстрее в создании контента, на 35% быстрее в общей производительности и до 2,17 раза быстрее в играх, благодаря встроенному графическому процессору Radeon Vega. AMD также предоставила множество сравнительных тестов, хотя и с процессорами Intel 10-го поколения, а не с чипами Rocket Lake, которые поставляются с более мощной графикой UHD Graphics 750 с архитектурой Xe.

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Как и все процессоры Zen 3, чипы Ryzen 5000G получат поддержку более быстрой памяти DDR4-3200, что, безусловно, поможет встроенному графическому процессору в игровой производительности. Однако AMD не тронула интерфейс PCIe 3.0, который есть во всех APU текущего поколения. Процессоры будут совместимы с материнскими платами серии 500 и некоторыми материнскими платами серии 400, хотя поддержка последних будет зависеть от конкретного производителя. Как и ожидалось, AMD также выпустила три маломощных варианта с TDP 35 Вт и более низкими базовыми частотами, чтобы использовать их в более ограниченных по мощности сборках и компактных корпусах.

Учитывая продолжающуюся нехватку видеокарт, эти APU являются долгожданными для игрового рынка. Вывод этих APU на рынок достоин похвалы, учитывая, что APU предыдущего поколения Ryzen 4000 поступали только на рынок готовых компьютеров.

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Как было сказано, линейка Ryzen 5000G включает чипы с 4, 6 и 8 ядрами, ключевым изменением является архитектура Zen 3, которая обеспечивает повышение IPC на 19% по сравнению с архитектурой Zen 2, используемой в моделях Ryzen 4000G предыдущего поколения. Также новые процессоры имеют более высокие тактовые частоты во всей линейке с максимальной частотой разгона 4,6 ГГц для восьмиядерного 5700G, тогда как модели предыдущего поколения достигли максимальной частоты 4,4 ГГц. Кроме того, базовые частоты увеличились на 200 МГц для всех чипов мощностью 65 Вт.

Архитектура Zen 3 также обеспечивает более высокую емкость кэша L3, чем в прошлых APU AMD. Например, 8-ядерный, 16-поточный Ryzen 7 5700G теперь имеет 20 МБ кеш-памяти третьего уровня по сравнению с 12 МБ у предшественника.

AMD продолжает объединять чипы с графической архитектурой Vega, так же, как это было сделано с APU серии 4000, но AMD переработала архитектуру графики RX Vega обеспечив примерно на 60% больше производительности вычислительного модуля (CU), чем его предшественники.

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Все чипы поставляются с настраиваемым TDP от 45 Вт до 65 Вт, что расширяет диапазон потенциальных возможностей использования этих высокопроизводительных APU.

На изображении выше представлены новые модели мощностью 35 Вт, которые не так интересны для обычных пользователей, но должны прейти по душе любителям HTPC. Как и ожидалось, базовые частоты ниже, чем у моделей на 65 Вт, но это необходимо, чтобы втиснуться в тепловой пакет в 35 Вт. Однако AMD сохранила высокие частоты в одноядерном режиме работы, что не может не радовать.

AMD представила множество сравнений с процессорами Intel Core i7-10700, Core i5-10600 и Core i3-10300, но, как было сказано это представители предыдущего поколения.

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