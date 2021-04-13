Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

AMD официально объявила о выпуске своих процессоров для настольных компьютеров Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 5800. Новые процессоры для настольных компьютеров предназначены для OEM-сегмента и позволят производителям предлагать готовые настольные ПК по еще более выгодной цене, сохраняя при этом ту же производительность при еще большей эффективности. Эти два чипа предназначены для массовых и высокопроизводительных систем.

AMD Ryzen 9 5900

анонсы и реклама <b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам RTX 3090 - цены пошли вниз Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь i9 11900 недорого в Ситилинке i5 11600K в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

AMD Ryzen 9 5900 - 12 ядерных и 24 поточный процессор с базовой тактовой частотой 3,0 ГГц и частотой 4,7 ГГц в режиме разгона. Процессор имеет 64 МБ кэш-памяти третьего уровня, 6 МБ кэш-памяти второго уровня и уровень TDP 65 Вт. Если сравнивать с Ryzen 9 5900X, то базовая частота новинки на 700 МГц ниже, в то время как тактовая частота в разгоне только на 100 МГц ниже, при этом значение TDP новинки значительно ниже 105 Вт у Ryzen 9 5900X.

AMD Ryzen 7 5800

реклама

AMD Ryzen 7 5800 - 8 ядерный и 16 поточный процессор. Базовая частота процессора составляет 3,4 ГГц, а частота в разгоне - 4,6 ГГц. Процессор имеет 32 МБ кэш-памяти третьего уровня, 4 МБ кэш-памяти второго уровня и аналогичный старшей модели TDP 65 Вт. Базовая тактовая частота ниже таковой у Ryzen 7 5800X на 400 МГц, в то время как тактовая частота ускорения показывает только снижение тактовой частоты на 100 МГц по сравнению с Ryzen 7 5800X, который имеет более высокий TDP 105 Вт.

Что касается производительности и стоимости, то несколько производителей, включая Alienware, уже указали наличие новых чипов в своих новых настольных компьютерах. Веб-сайт конфигурации Alienware для игровых настольных компьютеров Aurora Ryzen Edition дает хорошее представление о стоимости новых процессоров. Ryzen 7 5800 как минимум на 150 долларов дешевле, чем конфигурация с процессором Ryzen 7 5800X, а Ryzen 9 5900 на целых 300 долларов дешевле, чем конфигурация с Ryzen 9 5900X. Это довольно хорошее соотношение цены и качества для настольных процессоров, которые предлагают почти 95% производительности при гораздо большей энергоэффективности.

Кроме тго, один из пользователей, получивших свой Ryzen 7 5800 в составе системы от Alienware, подтвердил на Reddit, что его чип оказался прекрасным образцом при тестировании с помощью утилиты Clock Tuner For Ryzen (CTR), и смог разогнаться до 4,4 ГГц при напряжении всего 1,125 В. Единственное, что огорчает, так это сложность в приобретении новых процессоров, так как они будут доступны в готовых компьютерах и официально не поступят в продажу в розницу. Хотя желающие всегда могут воспользоваться серыми каналами поставок.