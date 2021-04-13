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В прошлом году Apple представила свой первый чипсет настольного класса - Apple M1, основанный на той же архитектуре ARM, что и большинство чипов для смартфонов и планшетов. В то время как Linux хорошо работает на устройствах ARM (например, Raspberry Pi) в течение многих лет, оборудование Apple требует специальной поддержки программного обеспечения. Теперь все мы стали на шаг ближе к запуску Linux на процессоре от Apple.

Asahi Linux работает над тем, чтобы принести безупречный опыт работы с Linux на компьютеры Apple Mac, и собирается включить свой код в официальное ядро Linux. Первоначальная работа группы была объединена с кодовой базой Linux и, вероятно, появится как часть грядущего обновления Linux 5.13.

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Хотя Linux технически загружается на чипсете M1, всё же еще далеко до полноценной работы. Текущий код включает поддержку основных низкоуровневых функций, таких как симметричная многопроцессорная обработка с помощью спин-таблиц, обработка IRQ, последовательные соединения и буфер кадра. Linux может загружаться из командной строки, но не более того. Пока нет даже полной поддержки графики.

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В то время как официальная поддержка ядра для M1 развивается стабильными темпами, некоторым людям удалось приблизиться к истинному опыту работы с настольными компьютерами с помощью различных хаков. Компания-разработчик Corellium, специализирующаяся на виртуализации ARM, смогла создать рабочий стол Ubuntu на M1 Mac Mini. Команда разработала собственные патчи и драйверы ядра, которые находятся на разных стадиях внедрения в ядро Linux, как недавно объединенный код из проекта Asahi Linux.

Corellium написала в своем блоге, чем архитектура M1 отличается от других конструкций ARM. «Загрузчик, традиционно называемый iBoot, загружает исполняемый объектный файл в формате Mach-O, необязательно сжатый и заключенный в подписанный формат оболочки на основе ASN.1 под названием IMG4. Для сравнения, обычный Linux на 64-битной ARM начинается с плоского двоичного образа. Если этого было недостаточно, Apple разрабатывала собственный контроллер прерываний Apple Interrupt Controller (AIC), несовместимый ни с одним из основных стандартов ARM GIC. Прерывания по таймеру, связанные с обычным прерыванием для каждого процессора на ARM, направляются в FIQ, сложную архитектурную особенность, которая чаще встречается в старых 32-битных ARM».

Чипсет Apple M1 в настоящее время поставляется с устройствами MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini. Это 5-нм чип с восемью ядрами, содержащий четыре высокопроизводительных ядра и четыре энергоэффективных ядра. Также в его состав входит Neural Engine для задач машинного обучения и восьмиъядерный графический процессор. Apple пообещала, что чипсет M1 будет обеспечивать лучшую производительность, чем ранее использовавшиеся процессоры Intel, при этом потребляя лишь около четверти их мощности, и более поздние испытания в реальных условиях подтвердили эти утверждения. К счастью, чипсет M1 полностью поддерживает загрузку неподписанных кастомных сборок, поэтому для запуска Linux не требуются какие-либо средства защиты.

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MacOS от Apple уже является отличной операционной системой, но наличие настольной Linux в качестве опции может стать сильным аргументом в пользу некоторых потенциальных покупателей MacBook и Mac Mini. На протяжении многих лет Apple сталкивалась с критикой за блокировку некоторых возможностей macOS или отказ от межплатформенных стандартов в пользу проприетарных. Например, macOS по-прежнему не поддерживает кроссплатформенный графический API Vulkan, а только собственный API Metal.