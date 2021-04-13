Linux скоро получит начальную поддержку чипсета Apple M1
реклама
В прошлом году Apple представила свой первый чипсет настольного класса - Apple M1, основанный на той же архитектуре ARM, что и большинство чипов для смартфонов и планшетов. В то время как Linux хорошо работает на устройствах ARM (например, Raspberry Pi) в течение многих лет, оборудование Apple требует специальной поддержки программного обеспечения. Теперь все мы стали на шаг ближе к запуску Linux на процессоре от Apple.
Asahi Linux работает над тем, чтобы принести безупречный опыт работы с Linux на компьютеры Apple Mac, и собирается включить свой код в официальное ядро Linux. Первоначальная работа группы была объединена с кодовой базой Linux и, вероятно, появится как часть грядущего обновления Linux 5.13.
Хотя Linux технически загружается на чипсете M1, всё же еще далеко до полноценной работы. Текущий код включает поддержку основных низкоуровневых функций, таких как симметричная многопроцессорная обработка с помощью спин-таблиц, обработка IRQ, последовательные соединения и буфер кадра. Linux может загружаться из командной строки, но не более того. Пока нет даже полной поддержки графики.
реклама
В то время как официальная поддержка ядра для M1 развивается стабильными темпами, некоторым людям удалось приблизиться к истинному опыту работы с настольными компьютерами с помощью различных хаков. Компания-разработчик Corellium, специализирующаяся на виртуализации ARM, смогла создать рабочий стол Ubuntu на M1 Mac Mini. Команда разработала собственные патчи и драйверы ядра, которые находятся на разных стадиях внедрения в ядро Linux, как недавно объединенный код из проекта Asahi Linux.
Corellium написала в своем блоге, чем архитектура M1 отличается от других конструкций ARM. «Загрузчик, традиционно называемый iBoot, загружает исполняемый объектный файл в формате Mach-O, необязательно сжатый и заключенный в подписанный формат оболочки на основе ASN.1 под названием IMG4. Для сравнения, обычный Linux на 64-битной ARM начинается с плоского двоичного образа. Если этого было недостаточно, Apple разрабатывала собственный контроллер прерываний Apple Interrupt Controller (AIC), несовместимый ни с одним из основных стандартов ARM GIC. Прерывания по таймеру, связанные с обычным прерыванием для каждого процессора на ARM, направляются в FIQ, сложную архитектурную особенность, которая чаще встречается в старых 32-битных ARM».
Чипсет Apple M1 в настоящее время поставляется с устройствами MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini. Это 5-нм чип с восемью ядрами, содержащий четыре высокопроизводительных ядра и четыре энергоэффективных ядра. Также в его состав входит Neural Engine для задач машинного обучения и восьмиъядерный графический процессор. Apple пообещала, что чипсет M1 будет обеспечивать лучшую производительность, чем ранее использовавшиеся процессоры Intel, при этом потребляя лишь около четверти их мощности, и более поздние испытания в реальных условиях подтвердили эти утверждения. К счастью, чипсет M1 полностью поддерживает загрузку неподписанных кастомных сборок, поэтому для запуска Linux не требуются какие-либо средства защиты.
реклама
MacOS от Apple уже является отличной операционной системой, но наличие настольной Linux в качестве опции может стать сильным аргументом в пользу некоторых потенциальных покупателей MacBook и Mac Mini. На протяжении многих лет Apple сталкивалась с критикой за блокировку некоторых возможностей macOS или отказ от межплатформенных стандартов в пользу проприетарных. Например, macOS по-прежнему не поддерживает кроссплатформенный графический API Vulkan, а только собственный API Metal.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила