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В последнее время Microsoft внесла различные изменения для улучшения многозадачности в браузер Microsoft Edge. Компания представила вертикальные вкладки, которые позволяют пользователям лучше использовать пространство экрана, особенно при использовании сверхшироких мониторов. Он также включает новый интерфейс, при этом позволяя пользователям предварительно просматривать содержимое вкладки.

В сборках Canary Chromium Edge Microsoft в настоящее время тестирует новую функцию под названием «Рабочие пространства». На данный момент это экспериментальный вариант, и некоторые пользователи уже получили к нему доступ. Идея состоит в том, что Microsoft позволит пользователям создавать группы вкладок и организовывать открытые вкладки по мере их открытия.

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Как и Google, Microsoft также осознает проблему перегрузки вкладок, а рабочие области позволяют любому пользователю создать более организованное рабочее место. Как следует из названия, функция рабочих пространств Edge позволяет группировать вкладки вместе, и это особенно полезно, когда пользователь работает над несколькими проектами одновременно.

Чтобы использовать группу вкладок или рабочее пространство в Edge, нужно щелкнуть новый значок, рядом с вертикальными вкладками. После этого нужно щелкнуть «Создать новые рабочие области» и придумать имя рабочей области.

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Чтобы быстро идентифицировать группу в будущем, Microsoft также хочет, чтобы пользователь настроил группы вкладок. В настоящее время можно организовать связанные вкладки под разными названиями и цветами.

Выделенная вкладка мгновенно добавляется в рабочие области после того, как пользователь выбрал цвет и имя. Microsoft отображает рабочие области на боковой панели слайдов браузера, которая появляется при нажатии на значок.

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Чтобы создать больше рабочих пространств, нужно снова щелкнуть тот же значок и нажать кнопку с плюсом. Это откроет новое рабочее пространство в отдельном окне, и можно добавить дополнительные вкладки в созданную группу, просто открыв новые вкладки.

Стоит обратить внимание, что каждое рабочее пространство открывается в отдельном окне, и ими можно управлять и переключаться между ними с панели рабочих пространств.