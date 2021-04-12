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На китайском сайте Taobao появилась информация о новом еще не выпущенном мониторе Samsung Odyssey G9. В прошлом месяце Samsung объявила, что ее флагманская модель G9 получит обновление. Производитель не стал вдаваться в подробности, но подтвердил, что обновленная модель будет иметь панель Quantum MiniLED. Благодаря утечке с Taobao нам представилась возможность узнать еще несколько фактов о новинке.

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Прежде всего стоит сказать, что не изменились ни размер панели, ни ее разрешение и кривизна. Odyssey G9 оснащен 49-дюймовой VA-панелью с разрешением 5120 × 1440 пикселей (двойной QHD) и кривизной 1000R. Монитор с подобными характеристиками будет отличной заменой системы из нескольких небольших мониторов всего одним, который позволит получить сплошное изображение без разрывов.

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Новая панель монитора может похвастаться максимальной частотой обновления 240 Гц и поддержкой технологий как NVIDIA G-Sync, так и AMD FreeSync Pro, по крайней мере, так утверждает продавец с Taobao. Эти функции, а также 10-битная глубина цвета, 95% цветовой охват DCI-P3, не изменились в сравнении с моделью 2020 года.

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Что изменилось, так это технология подсветки. Обновленный Odyssey G9 имеет подсветку MiniLED с 2048 локальными зонами затемнения. Эта технология увеличила коэффициент контрастности до 4000: 1 и, что более важно, максимальную яркость до 2000 нит (кд/см2). Продавец утверждает, что монитор имеет сертификацию VESA DisplayHDR 2000, однако такой сертификации пока нет. Поэтому вполне вероятно, что Samsung Odyssey G9 2021 будет первым, кто её получит.

В настоящее время самый высокий уровень яркости DisplayHDR составляет 1400 кд/м2. По сравнению с Odyssey G9 2020 года пиковая яркость новинки увеличилась вдвое.

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Samsung Odyssey G9 2021 в настоящее время продается на Taobao по цене 29 999 юаней, что составляет около 4599 долларов США. Конечно, эта цена является лишь условной и является скорее заполнителем строки стоимости, пока продавец не получит дополнительную информацию от Samsung. Согласно имеющейся информации, поставка этой модели ожидается примерно в июне, то есть через год после выпуска модели G9 прошлого года.