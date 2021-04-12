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Новая функция Microsoft для платформы с открытым исходным кодом Chromium может принести пользу не только браузеру Edge в Windows 10, но и Google Chrome. Google и Microsoft подтвердили, что они вместе работают над улучшением вывода звука для Chromium.

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Довольно часто появлялись сообщения о том, что у некоторых пользователей возникали проблемы с воспроизведением звука при просмотре YouTube в Chrome для Windows 10. В некоторых случаях пользователи сообщали о проблемах с выводом звука, когда они не могли слышать видео на полной громкости через динамики своего компьютера.

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По данным Google, YouTube получает сотни отчетов в день от пользователей, которые жалуются, что видео воспроизводится без звука на рабочем столе, и 95% отчетов приходят только от пользователей Windows.

Google считает, что существует три основные причины проблем со звуком: пользователи случайно отключили звук YouTube, устройство вывода было изменено (это происходит, когда у пользователей есть два монитора с одним аудиоподключением), и третья причина - это драйверы Windows 10.

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Драйверы могут привести к зависанию аудиовыхода на YouTube. По словам Google, мониторы с подключением по HDMI, звуковые карты USB и т. д. приводят к дополнительным проблемам со звуком.

В своем предложении Google попросил Microsoft и команду YouTube совместно протестировать драйверы и решить потенциальные проблемы со звуком на веб-сайте YouTube и в браузерах Chromium.

Microsoft приняла запрос Google и заявляет, что уже начала работу над новой функцией, которая позволит браузерам Chromium решать пользовательские проблемы, связанные с низкой громкостью или отключением звука в браузере.

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Похоже, что Microsoft пытается улучшить интеграцию между Chromium и встроенным микшером громкости Windows 10 (как устаревшим, так и современным).

«Это позволяет браузерам на основе Chromium находить решения проблем пользователей, которые возникают из-за отключения звука Chromium или уменьшения его громкости из системных меню, а затем забывают об изменениях. Кроме того, когда другие приложения вносят эти изменения, пользовательский интерфейс Chromium не отражает этого», - пояснили в компании.

На данный момент точно не известно, когда конечные пользователи смогут воспользоваться новой функцией.

Кроме того, Microsoft подтвердила, что также улучшит встроенное средство выбора смайлов в Windows 10 и интеграцию виртуальной клавиатуры в Google Chrome.